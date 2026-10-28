ஏஐ தொழிநுட்பத்துக்கு மாறும் தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகம்

ஏஐ தொழிநுட்பத்துக்கு மாறும் தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகம்
தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துள்ளதால் அதற்கு ஏற்ப ஏஐ எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தவும் மின் பகிர்மானக் கழகம் முடிவு செய்துள்ளது.
Published : October 28, 2026 at 1:39 PM IST
சென்னை: மின்சாரம் தொடர்பான பொதுமக்களின் புகார்களை உடனுக்குடன் பெற்று தீர்வு காணும் வகையில் ஏஐ தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய புதிய கட்டுப்பாட்டு மையம் அமைக்கப்படவுள்ளது. இதற்கான டெண்டரையும் தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகம் வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகத்தின் கீழ் 'மின்னகம்' செயல்பட்டு வருகிறது. மின்னகம் என்பது தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகத்தின் (TANGEDCO) நுகர்வோர்களுக்கான மாநில அளவிலான 24 மணி நேர மின் சேவை மற்றும் புகார் மையம் ஆகும். மின் நுகர்வோர்கள் பெறும் புகார்களை ஒரு குடையின் கீழ் ஒருங்கிணைப்பதே இதன் முதன்மையான பணி.
தற்போதைய சூழலில், மின் நுகர்வோர்கள் தங்களின் குறைகளை 94987 94987 என்ற செல்போன் எண்ணிலும், 1912 என்ற கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணிலும், வாட்ஸ்அப் புகார் எண் 94987 9498 ஆகியவற்றிலும் தெரிவிக்க முடியும்.
மேலும், சமூக வலைதளங்களிலும் பொதுமக்கள் தெரிவிக்கும் புகார்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, அவை மின்சார வாரிய அலுவலகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு சரி செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துள்ளதால் அதற்கு ஏற்பவும் ஏஐ எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தவும் மின் பகிர்மானக் கழகம் முடிவு செய்துள்ளது.
அதன்படி, மின் நுகர்வோர் அளிக்கும் புகார்களை விரைவாக சரி செய்வதற்கு ஏற்ப, மின் வாரியத்தின் சேவைகளை ஒரே இடத்தில் ஒருங்கிணைக்கவும், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய புதிய கட்டுப்பாட்டு மையத்தை அமைக்கவும் தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகம் டெண்டர் அறிவித்துள்ளது. 5 ஆண்டுகளுக்கான இந்த டெண்டர் வெளியாகியுள்ளது.
சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள மின் வாரியத் தலைமையகத்தில் உள்ள மின்னகம் மையத்தில் இந்தக் கட்டுப்பாட்டு மையம் அமைக்கப்பட உள்ளது.
இந்த மையத்தின் மூலம் பொதுமக்கள் அளிக்கும் புகார்களைக் கண்காணிப்பது, சமூக வலைதளங்களில் தெரிவிக்கப்படும் புகார்களை நிர்வகிப்பது, வாட்ஸ் ஆப் மூலம் களப்பணித் தகவல்களை ஒருங்கிணைப்பது உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொள்ள தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் திட்டமிட்டுள்ளது.
மேலும், மின்பாதைகளின் செயல்பாடுகளைக் கண்காணிக்கும் வசதியும், பொதுமக்கள் ஆன்லைனில் புகார் அளிக்கும் வசதியும் இந்தத் திட்டத்தில் இடம்பெற உள்ளன. இந்தப் பணிகளை மேற்கொள்ளத் தகுதியுள்ள நிறுவனங்கள் தொழில்நுட்பம் மற்றும் விலை தொடர்பான ஆவணங்களை தனித்தனியாகச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இதற்கான முன்வைப்புத் தொகை ரூ.11.70 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் நவம்பர் மாதத்தில் டெண்டரை இறுதி செய்யவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.