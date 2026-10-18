தமிழ்நாட்டில் பீக் அவரில் 7000 மெகாவாட் மின்சாரம் வாங்க டெண்டர் வெளியீடு
மாலை நேர மின்தேவையை பூர்த்தி செய்ய வரும் நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மே ஆகிய 7 மாதங்களுக்கு தலா 1,000 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்யப்பட உள்ளது.
Published : October 18, 2026 at 10:16 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மாலை நேர உச்சகட்ட (பீக் அவர்) மின் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், நவம்பர் மாதம் முதல் 7 மாதங்களுக்கு தலா 1,000 மெகாவாட் மின்சாரம் வாங்க தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் டெண்டர் வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் வெயிலின் தாக்கம் காரணமாக மின்தேவை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. மின்சாரம் பற்றாக்குறை காரணமாக, தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகம் (TNPDCL) குறுகிய கால மின் கொள்முதல் செய்வதற்கான 7 மாதங்களுக்கு தலா 1,000 மெகாவாட் மின்சாரம் வாங்க டெண்டர் விட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தமிழகத்தில் மாலை நேர மின் தேவைதான் மிகப்பெரிய சவாலாக உள்ளது. இதனால், இரவில் மட்டும் மின்சாரம் வாங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தினமும் மாலை 6 மணி முதல் நள்ளிரவு 12 மணி வரை 1,000 மெகாவாட் மின்சாரம் விநியோகம் செய்யப்பட வேண்டும். அதன்படி, வரும் நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மே ஆகிய 7 மாதங்களுக்கு தலா 1,000 மெகாவாட் கொள்முதல் செய்யப்பட உள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் மின்தேவை இந்த ஆண்டு 20,000 முதல் 22,000 மெகாவாட்டை தாண்டி உள்ளது. பகலில் சோலார் மின்சாரம் கை கொடுத்தாலும், மாலை 6 மணிக்கு மேல் சோலார் உற்பத்தி பூஜ்யமாகி விடும். அதே நேரத்தில் வீடுகள், வணிக நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலைகள் என அனைத்து இடங்களிலும் மின்விளக்குகள், ஏசி, மோட்டார் லோடு ஒரே நேரத்தில் அதிகரிப்பதால், மாலை நேரத்தில்தான் தமிழ்நாடு மின் விநியோக கழகத்திற்கு சவாலாக உள்ளது.
மேலும், நவம்பர் மாதம் முதல் பிப்ரவரி மாதம் வரை காற்றாலை மின் உற்பத்தி மிக குறைவாக இருப்பதால், மின் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. மார்ச் மாதம் முதல் மே மாதம் வரை கோடை வெயில் காரணமாக ஏசி பயன்பாடு 40 சதவீதம் அதிகரிக்கும். எனவே நவம்பர் முதல் மே வரை தொடர்ச்சியாக மின் தட்டுப்பாடு வராமல் இருக்கவே 7 மாதங்களுக்கு முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு மின்சாரம் கொள்முதல் செய்யப்பட உள்ளது.
அக்டோபர் 15-ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 31-ஆம் தேதி வரை வடகிழக்கு பருவமழை பெய்யும் என்பதால் நிலக்கரி விநியோகம், அனல் மின் நிலைய உற்பத்தியும் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. அதே போல் தாமிரபரணி, டெல்டா பகுதிகளில் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்பட்டால் மின் கட்டமைப்புகள் பாதிக்கப்படும். அதையும் கணக்கில் கொண்டு வெளி மாநிலங்களில் இருந்து மின்சாரம் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.