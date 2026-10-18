மழைக்கால மின் விபத்துகளை தவிர்ப்பதற்கான வழிமுறைகளை வெளியிட்ட மின்சார வாரியம்
மின்சாரக் கம்பிகளில் மரக்கிளைகள் முறிந்து விழுந்தால், பொதுமக்கள் தாமாகவே அவற்றை வெட்டி அப்புறப்படுத்தக் கூடாது. மின்வாரிய அலுவலர்களைத் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
Published : October 18, 2026 at 3:59 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடையத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், மழைக்காலங்களில் மின்விபத்துகள் ஏற்படுவதைத் தடுக்கும் வகையில், மின்வாரியம் பல்வேறு பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது.
அருகில் செல்ல வேண்டாம்
பலத்த காற்று வீசும்போதும், மழை பெய்யும்போதும் மின்மாற்றிகள் (Transformers), மின்சாரக் கம்பங்கள், மின்சாரக் கம்பிகள், மின்பகிர்வு பெட்டிகள் (Pillar boxes) மற்றும் ஸ்டே கம்பிகள் (Stay wires) அருகில் செல்லவோ அல்லது தொடவோ கூடாது.
தண்ணீர் தேங்கியிருந்தால்
மின்மாற்றிகள் அல்லது மின்பகிர்வு பெட்டிகள் அருகே தண்ணீர் தேங்கியிருந்தால், அதன் அருகே செல்லாமல் உடனடியாக மின்வாரிய அலுவலகத்திற்குத் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.
அறுந்து விழுந்த கம்பிகள்
மின்சாரக் கம்பிகள் அறுந்து விழுந்தால் அதன் அருகில் செல்லவோ, தொடவோ முயற்சிக்கக் கூடாது. உடனடியாக மின்வாரியத்திற்குத் தகவல் கொடுத்துவிட்டு, அதிகாரிகள் வரும் வரை வேறு யாரும் அதனைத் தொடாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
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மரக்கிளைகள் விழுந்தால்
மின்சாரக் கம்பிகளில் மரக்கிளைகள் முறிந்து விழுந்தால், பொதுமக்கள் தாமாகவே அவற்றை வெட்டி அப்புறப்படுத்தக் கூடாது. பச்சை மரங்கள் மின்சாரத்தைக் கடத்தும் என்பதால் ஆபத்து அதிகம். இதற்கு மின்சார வாரிய அலுவலர்களைத் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும்.
வீடுகளில் பின்பற்ற வேண்டியவை
- மழையினால் வீட்டின் சுவர்களில் தண்ணீர் கசிவு இருந்தால், அந்தப் பகுதியில் மின் கசிவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, அங்கு மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
- ஈரமான கைகளுடன் மின் சாதனங்களை இயக்கக் கூடாது.
குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு
சுவர்களில் உள்ள மின் சுவிட்சுகள் மற்றும் பிளக் பாயிண்டுகளுக்கு அருகில் குழந்தைகள் விளையாடுவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
RCCB கருவி
- வீடுகளில் மின் விபத்துகளைத் தவிர்க்க அனைத்து மின் இணைப்புகளிலும் மின் கசிவு தடுப்புக் கருவியை (RCCB - Residual Current Circuit Breaker) பொருத்த வேண்டும். இது மின் கசிவைக் கண்டறிந்து உடனடியாக மின் விநியோகத்தை நிறுத்தி உயிரைக் காக்கும்.
- இடி, மின்னலின் போது வெட்ட வெளியிலோ, மரங்களின் அடியிலோ, மின்சாரக் கம்பங்கள் மற்றும் கம்பிகளின் அடியிலோ நிற்கக் கூடாது. கான்கிரீட் கூரையிலான பாதுகாப்பான கட்டடங்களில் தஞ்சம் புக வேண்டும்.
- இடி, மின்னல் தாக்கும் சமயங்களில் மின் சாதனங்கள், கைபேசி (Mobile) மற்றும் தொலைபேசிகளைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.
- திறந்த நிலையில் இருக்கும் ஜன்னல் அல்லது இரும்புக் கிரில்களின் அருகில் இருக்கக் கூடாது.
கால்நடைகள்
- மின்சாரக் கம்பங்கள் அல்லது ஸ்டே ஒயர்களில் ஆடு, மாடுகளைக் கட்டக் கூடாது.
- மின்சாரக் கம்பிகளுக்கு அடியில் கால்நடைகளை அமர வைக்கக் கூடாது.
- மின்சாரக் கம்பங்களை பந்தல்களாகப் பயன்படுத்துவதோ, ஸ்டே ஒயர்கள் மற்றும் சர்வீஸ் பைப்புகளில் கொடிகள் கட்டி துணிகளைக் காயப்போடுவதோ முற்றிலும் கூடாது.
அவசர உதவி எண்கள்
மின் தடை தொடர்பான புகார்கள் மற்றும் இயற்கை இடர்பாடுகளின் போது அவசர உதவிக்கு "மின்னகம்" மின் நுகர்வோர் சேவை மையத்தின் 94987-94987 என்ற எண்ணை 24 மணி நேரமும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
மேற்கண்ட பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை பொதுமக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று மின்சார வாரியம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.