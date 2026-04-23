திமுகவிற்கு ஆதரவாக எனது கட்சியினரின் வேட்புமனுக்கள் ரத்து; தவாக வேல்முருகன் குற்றச்சாட்டு
லஞ்சம், ஊழல் முறைகேடு, கனிம கொள்ளை, கச்சத்தீவு மீட்பு, இயற்கை வளங்கள் பாதுகாப்பு போன்ற பல்வேறு சமூக காரணங்களுக்காக போராடி வருகிறவர்களோடு இணைந்து தேர்தலில் போட்டியிட்டதாக வேல்முருகன் தெரிவித்திருக்கிறார்.
Published : April 23, 2026 at 9:10 PM IST
கடலூர்: ஆளும் திமுக துணையோடு ஒரு சில உயரதிகாரிகள் அரசுக்கு ஆதரவாக நடந்துகொண்டதன் அடிப்படையில் சுமார் 30க்கும் மேற்பட்ட தனது கட்சி வேட்பாளர்களின் வேட்பு மனுக்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதாக தவாக தலைவர் வேல்முருகன் பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026 வாக்குப்பதிவு இன்று காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 6 மணி வரை நடைபெற்றது. மதிய நேரத்தில் சுட்டெரிக்கும் வெயிலை கூட பொருட்படுத்தாமல் நிறைய இடங்களில் பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் வந்து வாக்களித்தனர். தமிழக வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத வகையில் இந்த முறை 84.29 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி இருக்கின்றன.
அந்த வகையில் நெய்வேலி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட புலியூர் காட்டு சாகை பகுதியில் அமைந்துள்ள அரசு பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தார் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன்.
வாக்களித்த பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “நெய்வேலி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட இந்த புலியூர் காட்டு சாகை பகுதியில் நான் பிறந்து வளர்ந்தேன். இங்கே உயர்நிலை பள்ளியை நான் தான் கொண்டுவந்தேன். இந்த பள்ளியில் இருக்கிற துவக்கப்பள்ளியில் படித்த நான், இந்த மண்ணிலிருந்து ஒரு கட்சியை நிறுவி, 234 தொகுதிகளிலும் வேட்பாளர்களை நிறுத்தினேன்.
ஆனால் ஆளும் திமுக துணையோடு, ஒருசில உயர் அதிகாரிகளின் தவறான முடிவால், தவறான நடவடிக்கையால், அரசுக்கு ஆதரவாக நடந்துகொண்டதால் சுமார் 30க்கும் மேற்பட்ட என்னுடைய கட்சி வேட்பாளர்களின் வேட்புமனு ரத்து செய்யப்பட்டது.
இருப்பினும் மீதமுள்ள 200க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் நாங்கள் தமிழர் வாழ்வுரிமை கூட்டணி என்ற ஒன்றை உருவாக்கினோம். அதன்மூலம், லஞ்சம், ஊழல் முறைகேடு, கனிம கொள்ளை, கச்சத்தீவு மீட்பு, இயற்கை வளங்கள் பாதுகாப்பு போன்ற பல்வேறு சமூக காரணங்களுக்காக போராடி வருகிற போராளி இயக்கங்களின் ஆதரவோடு, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியும் தமிழர் வாழ்வுரிமை கூட்டணியும் அந்த தொகுதிகளில் போட்டியிட்டோம்.
அந்த வகையில் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் சார்பில் இந்த தொகுதியில் வேட்பாளர் கல்வியாளர் திருமால் வல்லவன் போட்டியிட்டுள்ளார். இது என்னுடைய சொந்த கிராம்” என்று பெருமிதம் தெரிவித்தார்.