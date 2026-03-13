என்டிஏ கூட்டணிக்கு விஜய் வந்தால் நல்லது - ஜான் பாண்டியன் விருப்பம்
சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு என்பது மத்திய அரசின் மீது பழி போட்டு திமுக செய்யும் விஷப் பிரச்சாரம் என ஜான் பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 13, 2026 at 5:35 PM IST
காஞ்சிபுரம்: என்டிஏ கூட்டணிக்கு விஜய் வந்தால் நல்லது தான் என தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் கட்சி தலைவர் ஜான் பாண்டியன் கூறியுள்ளார்.
காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் நடப்பு ஆண்டிற்கான மாசி மாத பிரம்மோற்சவம் கடந்த மாதம் 21ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. இவ்விழாவில் தினமும் காலை மற்றும் மாலை லட்சுமி, சரஸ்வதி தேவியருடன் காமாட்சி அம்மன் பல்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி நான்கு ராஜ வீதிகளிலும் வீதியுலா வந்தார். இதில், ஏழாம் நாள் உற்சவமான கடந்த மாதம் 27 -ம் தேதி தேரோட்டமும், ஒன்பதாம் நாள் உற்சவமான மார்ச் 1-ம் தேதி இரவு வெள்ளி தேரோட்டமும் விமர்சையாக நடைபெற்றது.
அதேபோல் 10-ம் நாளான கடந்த மார்ச் 2 ஆம் தேதி காலை பஞ்சகங்கை தீர்த்தத்தில் காஞ்சி மடாதிபதி விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் முன்னிலையில் தீர்த்தவாரி உற்சவம் விமர்சையாக நடைபெற்றது.
அதனைத்தொடர்ந்து, மாசி மாத பிரம்மோற்சவத்தின் நிறைவாக இன்றிரவு புஷ்ப பல்லக்கு உற்சவம் நடைபெற்றது. இதில் மல்லி, முல்லை, கனகாம்பரம், தவனம், சம்பங்கி என பலவகை மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட புஷ்ப பல்லக்கில் காமாட்சியம்மன் எழுந்தருளி நான்கு ராஜ வீதிகளிலும் உலா வந்தனர்.
இந்த புஷ்ப பல்லாக்கு நிகழ்வை ஆறாவது ஆண்டாக இன்று, தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் கட்சித் தலைவர் ஜான் பாண்டியன் கலந்து கொண்டு துவக்கி வைத்தார். இதன்பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர்,”என்டிஏ கூட்டணியில் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை இன்னும் இரு தினங்களில் முடிவு செய்யப்படும். தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் சார்பில் 10 இடங்கள் போட்டியிட விருப்பம் தெரிவித்துள்ளோம், நல்ல முடிவை எதிர்பார்க்கிறோம்.
என்.டி.ஏ கூட்டணி நடிகர் விஜய் வருவது என்பது வதந்தியே, ஆனால் விஜய் கூட்டணிக்குள் வந்தால் நல்லது” என்றார்.
வணிக சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு குறித்து கேட்டபோது, ”தமிழ்நாடு முழுவதும் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு என்பது இல்லை, மத்திய அரசின் மீது பழிபோட்டு விஷப் பிரச்சாரம் செய்வது திமுகவின் நோக்கமாக உள்ளது” எனக் கூறினார்.