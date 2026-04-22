தேசப்பற்றுன்னா இதுதான்... தேர்தல் திருவிழாவில் பங்கேற்க வெளிநாடுகளில் இருந்து பறந்து வந்த தமிழர்கள்!

தேர்தல் நேரத்தில் உள்ளூர் விமான கட்டணமும், ஆம்னி பேருந்துகளின் கட்டணமும் உயர்ந்துள்ளதால் வெளியூர் செல்லும் பொதுமக்கள் கடும் இன்னலுக்கு ஆளாகி உள்ளனர்.

சென்னை விமான நிலையம் (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : April 22, 2026 at 11:10 PM IST

-BY சுபாஷ் தயாளன்

சென்னை: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்களிப்பதற்காக சிங்கப்பூர், மலேசியா உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான ரூபாயை செலவு செய்து தமிழர்கள் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு வருகை தந்துள்ளனர்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நாளை (ஏப்.23) நடைபெற உள்ளது. பணி நிமித்தமாக வெளி மாநிலங்களுக்கும் வெளிநாடுகளுக்கும் சென்றவர்கள் தேர்தலில் வாக்களிப்பதற்காக, தமிழ்நாட்டிற்கு வருகை தந்து வாக்களிக்க ஆயத்தமாகி வருகின்றனர்.

அதேபோல் சென்னையில் பணிபுரிந்து வரும் தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் பிற பகுதிகளை சேர்ந்தவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் பேருந்துகள், ரயில்கள், விமானம் மூலம் சொந்த ஊர்களுக்கு படையெடுத்து வருகின்றனர்.

சென்னை விமான நிலையம் (ETV Bharat Tamilnadu)

வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் தமிழர்கள்

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்களிப்பதற்காக, சிங்கப்பூர், துபாய், மலேசியா, தாய்லாந்து, பஹ்ரைன் உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து குடும்பத்தோடும், தனி நபர்களாகவும் தமிழ்நாட்டிற்கு வருகை தந்து கொண்டிருக்கின்றனர். இதுகுறித்து சிங்கப்பூர், மலேசியாவில் இருந்து வந்த பயணிகள், சென்னை விமான நிலையத்தில் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தனர்.

சிங்கப்பூரில் இருந்து சென்னை வந்த அம்பத்தூரைச் சேர்ந்த சுபஸ்ரீ கூறுகையில், " விஜய் வெற்றி பெற்றால் மக்களுக்கு நல்லது செய்வார் என்ற நூறு சதவீதம் நம்பிக்கை எங்களுக்கு உள்ளது. அவருக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கவே நாங்கள் சிங்கப்பூரில் இருந்து சென்னை வந்துள்ளோம்" என்றார்.

சிங்கப்பூரில் இருந்து சென்னை வந்த வேலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ரமேஷ் கூறுகையில், "பல வருடங்களாக திமுக மற்றும் அதிமுக இரண்டு ஆட்சி முறைகளை மட்டுமே நாம் பார்த்து வருகிறோம். இவர்களுக்கு மாற்றான கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் நன்றாக இருக்கும். நான் வந்த விமானத்தில் அதிகப்படியான பயணிகள் சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்களிக்க வந்துள்ளனர்" என்றார்.

சிங்கப்பூரில் இருந்து சென்னை வந்த ஆரணியை சேர்ந்த சித்ரா கூறுகையில், "நான் எனது கணவர், இரண்டு குழந்தைகள் என தலா 40 ஆயிரம் ரூபாய் வீதம் ஒரு லட்சத்து 60 ஆயிரம் ரூபாய் செலவு செய்து தேர்தலில் வாக்களிக்க சென்னை வந்து உள்ளோம். இந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஒரு புதிய தலைமுறையை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் தமிழ்நாடு வந்திருக்கிறோம்" என்றார்.

சிங்கப்பூரில் இருந்து சென்னை வந்த கடலூரைச் சேர்ந்த அருள்தாஸ், பூந்தமல்லியை சேர்ந்த பழனிவேல் ஆகியோர் கூறுகையில், "நாம் தமிழர் கட்சிக்கு வாக்களிப்பதற்காக நாங்கள் சென்னை வந்துள்ளோம். தமிழ்நாட்டில் உள்ள நீர்நிலைகள், மலைகள், ஏரிகள், ஆறுகளை பாதுகாக்க வாக்குறுதி அளித்துள்ள கட்சிக்கு வாக்களிப்போம்" என்று கூறினர்.

விமான கட்டணம் உயர்வு

இந்நிலையில், நேற்றிரவு(ஏப்.21) முதல் சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து மதுரை, திருச்சி, கோவை, தூத்துக்குடி, சேலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்லும் பயணிகள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. அந்த பகுதிகளுக்கு வழக்கமான விமான கட்டணத்தை விட கட்டணம் பல மடங்கு உயர்த்தப்பட்டிருப்பதால் பயணிகள் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

சென்னை - தூத்துக்குடி இடையேயான விமான கட்டணம் ரூ.5,354-இல் இருந்து ரூ.17,527-ஆக உயர்ந்துள்ளது. பெங்களூர் வழியாக தூத்துக்குடி செல்லும் விமான கட்டணம் ரூ.17,716ஆக உள்ளது.

சென்னை- மதுரை இடையேயான விமான கட்டணம் ரூ.6,670-இல் இருந்து ரூ.13,320-ஆக உயர்ந்துள்ளது. பெங்களூர் வழியாக மதுரை செல்ல விமான கட்டணம் ரூ.29,397-ஆக உள்ளது.

சென்னை- திருச்சி இடையேயான விமான கட்டணம் ரூ.3,677-இல் இருந்து ரூ.14,237-ஆக உயர்ந்துள்ளது. சென்னை- கோவை இடையேயான விமான கட்டணம் ரூ‌.4,634-இல் இருந்து ரூ.16,339-ஆக உயர்ந்துள்ளது.

சென்னை- சேலம் இடையான விமான கட்டணம் ரூ.3,319-இல் இருந்து ரூ.12,027-ஆக உயர்ந்துள்ளது. ஆனாலும் பொதுமக்கள் தங்கள் சொந்த ஊருக்கு சென்று வாக்களிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்து பயணித்து வருகின்றனர்.

கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் (ETV Bharat Tamilnadu)

ஆம்னி பேருந்து கட்டணம் உயர்வு

சட்டப் பேரவைத் தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ஏப்ரல் 21 முதல் ஏப்ரல் 23 வரை சென்னையில் இருந்து தினசரி இயக்கப்படும் 2,092 பேருந்துகளுடன் 6,234 சிறப்புப் பேருந்துகள் 3 நாட்களுக்கும் சேர்த்து, மொத்தமாக 11,323 பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.

இன்று சுமார் 2 லட்சம் பயணிகள் அரசு சிறப்பு பேருந்துகளில் தங்கள் சொந்த ஊருக்கு பயணம் செய்திருக்கலாம் என அதிகாரிகள் தரப்பில் தகவல் தெரிவிக்கின்றனர்.

இதற்கிடையே, சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர்களுக்குச் சென்று வாக்களிக்கத் திட்டமிட்டுள்ள பொதுமக்களுக்கு ஆம்னி பேருந்துகளின் கட்டண உயர்வு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தேர்தலை சாதகமாகப் பயன்படுத்தி தனியார் ஆம்னி பேருந்து நிறுவனங்கள் வழக்கமான கட்டணத்தை விட பல மடங்கு கூடுதல் கட்டணத்தை வசூலித்து வருகின்றன.

குறிப்பாக, தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் ஆம்னி பேருந்துகளின் கட்டணம் விமானக் கட்டணத்திற்கு இணையாக உயர்ந்துள்ளது.

சென்னையில் இருந்து கன்னியாகுமரிக்கு செல்ல 3,500 ரூபாய் முதல் 4,000 ரூபாய் வரை வசூல் செய்யப்படுகிறது. இதேபோல் திருநெல்வேலிக்கு ரூ.3,000 முதல் ரூ.3,600 வரை வசூல் செய்யப்படுகிறது.

சென்னையில் இருந்து கோவைக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.3,200 வரை வசூல் செய்யப்படுகிறது. அதேபோல் மதுரை , தேனி உள்ளிட்ட இடங்களுக்குச் செல்வதற்கு ரூ.2,500 முதல் ரூ.3,000 வரை கூடுதல் கட்டணம் வசூல் செய்யப்படுகிறது. இதனால் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் பொதுமக்கள் கடும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகியுள்ளனர். கூடுதல் கட்டணம் வசிக்கும் ஆம்னி பேருந்துகள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை எடுத்துள்ளனர்.

