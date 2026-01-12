ETV Bharat / state

கீழடியில் 'உலக தமிழர் ஒற்றுமை பொங்கல்' – 43 நாடுகளிலிருந்து தமிழர்கள் சங்கமம்

கீழடியில் உற்சாகமாக நடைபெற்ற உலக தமிழர் ஒற்றுமை பொங்கல் விழா
கீழடியில் உற்சாகமாக நடைபெற்ற உலக தமிழர் ஒற்றுமை பொங்கல் விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 12, 2026 at 9:00 PM IST

சிவகங்கை: உலகத் தமிழர்களின் ஒற்றுமையையும், தமிழர் பண்பாட்டு பெருமையையும் உலகிற்கு எடுத்துக்காட்டும் வகையில், கீழடி பகுதியில் 'உலக தமிழர் ஒற்றுமை பொங்கல் விழா' வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது.

தமிழர்களின் தொன்மையான நாகரீகத்தையும், சங்ககால வாழ்க்கை முறையையும் ஆதாரங்களுடன் உலகிற்கு வெளிப்படுத்திய பெருமை கீழடி அகழாய்வுக்கு உண்டு. அந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மண்ணில், அரசு சார்பில் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அருங்காட்சியக வளாகத்தில், உலக தொழில் முதலீட்டாளர்கள் சார்பில் “ரைட்ஸ் ஆஃப் சங்கமம் – மாமதுரை” என்ற தலைப்பில் பொங்கல் விழா நடத்தப்பட்டது.

இந்த நிகழ்வில் அமெரிக்கா, இலங்கை, மலேசியா, சிங்கப்பூர், கனடா உள்ளிட்ட 43 நாடுகளில் வாழும் தமிழர்கள் பங்கேற்று, பாரம்பரிய உடைகள் அணிந்து தங்களது பண்பாட்டு அடையாளங்களை வெளிப்படுத்தினர். கரகம், சிலம்பம், பறையாட்டம் போன்ற நாட்டுப்புற கலைநிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன. அதே போல கபடி உள்ளிட்ட பாரம்பரிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்றன. ஜல்லிக்கட்டு காளைகளுடன் கலாச்சார பொங்கல் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு, பார்வையாளர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தின.

மத ஒற்றுமையை வலியுறுத்தும் விதமாக, அனைத்து மதங்களைச் சேர்ந்தவர்களும் இந்த விழாவில் கலந்துகொண்டு, தமிழர் ஒற்றுமை, சகோதரத்துவம் மற்றும் பாரம்பரியத்தின் மகத்துவத்தை வெளிப்படுத்தினர். மேலும், உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்களை ஒரே மேடையில் ஒன்றிணைத்த இந்த உலக தமிழர் ஒற்றுமை பொங்கல் விழா, கீழடியை மீண்டும் ஒரு முறை உலகத் தமிழர் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது.

