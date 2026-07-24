மேகதாது விவகாரம்: ஆகஸ்ட் 3-இல் கர்நாடக முதல்வரை சந்திக்கும் முதலமைச்சர் விஜய்
தமிழ்நாடு பட்ஜெட் கூட்டத்தொடருக்கு முன்பாகவே கர்நாடக முதல்வரை சந்திக்க முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் முடிவெடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : July 24, 2026 at 1:11 PM IST|
Updated : July 24, 2026 at 1:16 PM IST
சென்னை: மேகதாது விவகாரம் தொடர்பாக கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமாரை ஆகஸ்ட் 3-ஆம் தேதி நேரில் சந்திக்க முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் முடிவெடுத்துள்ளார்.
காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாது அணையை கட்ட கர்நாடக மாநில அரசு முயற்சி செய்து வரும் நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பல்வேறு வகையில் சட்ட போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறது.
அந்தவகையில், கர்நாடக அரசு காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்டுவதை கைவிட வேண்டும், மத்திய நீர்வள ஆணையம் மேகதாது அணை கட்டுவது தொடர்பான அம்மாநில அரசின் விரிவான திட்ட அறிக்கைக்கு அனுமதி வழங்கக் கூடாது, புதிய நடுவர் மன்றத்தை அமைக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கடந்த ஜூன் 19ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் கொண்டு வந்த தனித்தீர்மானம் ஒரு மனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து ஜூலை 20ஆம் தேதி, மேகதாது அணை விவகாரம் குறித்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் உள்ளிட்ட முக்கிய துறை வாரியான அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடந்தது.
இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் நிர்மல் குமார், “மேகதாது அணை விவகாரம் குறித்து முதலமைச்சர் ஒரு வாரத்தில் சில முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பார்” என்று தெரிவித்திருந்தார்.
இதனிடையே கர்நாடக மாநிலத்தில் ஜூன், ஜூலை மாதத்தில் பெய்யக்கூடிய பருவமழை ஏமாற்றியதால், அணைகளுக்கு நீர்வரத்து இல்லாமல் தமிழ்நாட்டிற்கு தேவையான நீரை திறந்து விடுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், அணைகளில் உள்ள நீர் பெங்களூரு நகரின் குடிநீர் தேவைக்கு மட்டுமே போதுமானதாக உள்ளதால், தமிழ்நாடு விவசாய பாசனத்திற்கு நீரை திறந்து விட முடியாத சூழல் இருப்பதாக கர்நாடக அரசு தடாலடியாக அறிவித்தது.
இந்நிலையில், காவிரி நீர் பகிர்வு மற்றும் மேகதாது அணைத் திட்டம் குறித்து விவாதிப்பதற்காக, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி கர்நாடகா சென்று அம்மாநில முதல்வர் டி.கே சிவகுமாரை நேரில் சந்தித்து ஆலோசிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியானது.
‘மேகதாது விவகாரம்’ கர்நாடக CM டி.கே. சிவகுமார் தமிழ்நாடு CM விஜய் சந்திப்பு எப்போது?#ministervinoth | #mekedatudamissue | #cmvijay | #tvkgovernment | #tksivakumar | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/UsjkLQ2qkm— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) July 24, 2026
இது தொடர்பாக கும்பகோணத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழ்நாடு வேளாண் துறை அமைச்சர் வினோத், “மேகதாதுவில் புதிய அணை கட்டும் முயற்சியை முறியடிக்கவும், தமிழகத்திற்குரிய காவிரி நீரை பெறவும், ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில், முதலமைச்சர் விஜய், கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமாரை நேரில் சந்தித்து வலியுறுத்த உள்ளார்” என தெரிவித்தார்.
ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி, தமிழ்நாடு பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் தொடங்கவுள்ள நிலையில், கூட்டத்தொடருக்கு முன்பாகவே முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் கர்நாடக முதல்வருடன் மேகதாது அணை விவகாரம் குறித்து ஆலோசிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மழை பற்றாக்குறை ஏற்படும் ஆண்டுகளில் விகிதாச்சார அடிப்படையில் இரண்டு மாநிலங்களும் நீரை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது விதிமுறை. இத்தகைய சூழலில் காவிரி நதிநீர் பங்கீடு மற்றும் மேகதாது அணை விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க தமிழ்நாடு அரசுக்கு கர்நாடக அரசு அழைப்பு விடுத்துள்ளதாகவும் இதுகுறித்து கர்நாடக மாநில நீர் பாசன அதிகாரிகள், தமிழக அரசின் நீர்வளத்துறை அதிகாரிகளுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அழைப்பு விடுத்துள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளன.