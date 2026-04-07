தமிழ்நாட்டில் 7,600 வேட்புமனுக்கள் தாக்கல், 4,919 மனுக்கள் ஏற்பு, 2,366 நிராகரிப்பு

தமிழகத்தில் ஆண் வேட்பாளர்களிடம் இருந்து 6,217, பெண் வேட்பாளர்களிடம் இருந்து 1,380, திருநங்கை வேட்பாளர்களிடம் இருந்து 3 வேட்புமனுக்கள் என மொத்தம் 7,600 வேட்புமனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்திய தேர்தல் ஆணையம் - கோப்புப்படம்
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 7, 2026 at 11:58 PM IST

புதுடெல்லி: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு மொத்தம் 7,600 வேட்புமனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றில், 4,919 வேட்புமனுக்கள் ஏற்கப்பட்டுள்ளன. 2,366 வேட்புமனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளன. 11 வேட்புமனுக்கள் திரும்ப பெறப்பட்டுள்ளன.(செவ்வாய் இரவு 11 மணி நிலவரம்)

தமிழக அரசின் பதவிக் காலம் மே மாதம் நிறைவடைய உள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் என்று தலைமை தேர்தல் ஆணையர் அறிவித்தார். தமிழகத்தில் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற்று, மே மாதம் 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் என்றும் அவர் அறிவித்தார்.

சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வேட்புமனுத்தாக்கல் மார்ச் 30-ஆம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 06-ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை இன்று நடைபெற்றது. இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல், வரும் ஏப்ரல் 09-ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

வேட்புமனு தாக்கலை பொறுத்தவரை, தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 7,600 வேட்புமனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ளது, இதில், ஆண் வேட்பாளர்களிடம் இருந்து 6,217 வேட்புமனுக்கள், பெண் வேட்பாளர்களிடம் இருந்து 1,380 வேட்புமனுக்களும், திருநங்கை வேட்பாளர்களிடம் இருந்து 3 வேட்புமனுக்களும் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

தமிழகத்தை பொறுத்தவரை, அதிகபட்சமாக கரூரில் 108 பேர் வேட்பு மனுதாக்கல் செய்துள்ளனர். வில்லிவாக்கத்தில் திருநங்கை ஒருவர் இரண்டு வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்துள்ளார். அதேபோல ராதாபுரத்தில் ஒரு திருநங்கை வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளனர்

சென்னையை பொறுத்தவரை 16 தொகுதிகளில் 628 வேட்புமனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. மார்ச் 30-ஆம் தேதி 47 வேட்புமனுக்களும், ஏப்ரல் 2-ஆம் தேதி 67 வேட்புமனுக்களும்,ஏப்ரல் 4-ஆம் தேதி 168 மனுக்களும், ஏப்ரல் 6-ஆம் தேதி கடைசி நாளில் 346 மனுக்களும் பெறப்பட்டுள்ளன.

அதில், இன்றிரவு (செவ்வாய்க்கிழமை) இரவு 11.00 மணி நிலவரப்படி, மொத்தமுள்ள 7,600 வேட்புமனுக்களில், 4919 வேட்புமனுக்கள் ஏற்கப்பட்டதாகவும், 2,366 வேட்புமனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டதாகவும், 11 வேட்புமனுக்கள் திரும்ப பெறப்பட்டுள்ளதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

தேர்தல் ஆணையம், அவ்வபோது பதிவுகளை புதுப்பிக்கும்போது இந்த எண்ணிக்கை மாறுதலுக்கு உட்பட்டது.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல்
வேட்புமனு தாக்கல்
NOMINATION
வேட்பாளர்கள்
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

