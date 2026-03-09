"தமிழகத்திலும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள்"- மகளிர் கூட்டமைப்பு வேதனை
பெண்கள் மற்றும் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குறித்து காவல்துறை சார்பில் பல்வேறு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
Published : March 9, 2026 at 4:52 PM IST
சென்னை: இந்தியாவில் மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிடும்போது தமிழகத்திலும் அதற்கு நிகராக பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் நடைபெறுவதாக சினேகிதி வளரிளம் பெண்களின் பாலியல் மற்றும் சுகாதார உரிமைகளுக்கான கூட்டமைப்பு இயக்குநர் ரேணுகா வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர்,"தேசிய குற்றப்பதிவு பணியகத்தின் தகவல்படி, கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் பெண்களுக்கு எதிராக மொத்தம் 4.45 லட்சம் குற்றங்கள் பதிவாகி உள்ளன. இவற்றில் 31,000-க்கும் மேற்பட்ட பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குகளும் பதிவாகி இருக்கின்
றன. இந்தியாவில் மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிடும்போது தமிழகத்திலும் அவற்றுக்கு நிகரான பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் நிகழ்கின்றன.
தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், வளரிளம் பெண்களின் கோரிக்கைகளை அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் இடம்பெற செய்ய வேண்டும். அதில் பள்ளியில் பயிலும் வளரிளம் பருவ மாணவிகளுக்கு சுத்தமான கழிவறையை ஏற்படுத்த வேண்டும். இலவச சானிட்டரி நாப்கின்களை வழங்குவது மட்டும் அல்லாமல் அதனை பாதுகாப்பாக அகற்ற அரசு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் பாலியல் தொடர்பான கல்விகளை வழங்க வேண்டும். பாலியல் தொல்லை மற்றும் பாலின அடிப்படையிலான வன்முறைகளைத் தடுக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இளம்பெண்களைப் பாதிக்கும் ஆன்லைன் தொல்லை மற்றும் இணைய வன்முறைக்கு எதிராக வலுவான நடவடிக்கைகள் வேண்டும். இந்த கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றும் வகையில் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் இந்த அம்சங்களை தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் கொண்டு வர வேண்டும். வளரிளம் அமைப்புக்கு பெண்கள், ஆண்கள் வாக்கு அதிக அளவில் உள்ளதால் இந்த கோரிக்கைகள் எல்லாம் நிறைவேற்றினால் மட்டுமே அரசியல் கட்சிகளுக்கு வாக்குகள் கிடைக்கும் என்பதை கட்சிகள் மனதில் வைக்க வேண்டும்" என்று ரேணுகா தெரிவித்துள்ளார்.
அதிமுக, திமுக, தவெக சார்பில் தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குறுதிகள் அறிவிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், ரேணுகா இதனை வலியுறுத்தி உள்ளார்.
பெண்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குறித்து தமிழ்நாடு காவல்துறை சார்பில் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, பொதுமக்களுக்கு துண்டுப் பிரசுரங்களை வழங்கி காவல் துறையினர் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றனர். இதேபோல் பள்ளி, கல்லூரிகளிலும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.