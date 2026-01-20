இன்று தொடங்குகிறது தமிழ்நாடு சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர் - ஆளுநர் உரை இருக்குமா?

இன்று தொடங்குகிறது தமிழ்நாடு சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர் - ஆளுநர் உரை இருக்குமா?
சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர் ஆரம்பிக்கும் போது தேசிய கீதம் இசைக்கப்படாததால், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக ஆளுநர் தனது உரையை புறக்கணித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : January 20, 2026 at 9:03 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர் ஆளுநர் உரையுடன் இன்று தொடங்குகிறது. கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே ஆளுநர் தனது உரையை புறக்கணித்து வந்த நிலையில், இன்று அவர் உரையாற்றுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரு சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், நடப்பாண்டின் முதல் சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்கவுள்ளது. காலை 9.30 மணிக்கு ஆளுநர் உரையுடன் கூட்டத்தொடர் தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சட்டமன்றத் தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியாக இன்னும் ஒரு சில வாரமே உள்ள நிலையில், தற்போதைய கூட்டத்தொடரில் பல முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, மக்களை கவரும் வகையிலான அறிவிப்புகளை அரசு வெளியிட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
பரபரப்பான சூழலில் கூடும் சட்டமன்றம்
சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கிவிட்டதால், தமிழகம் முழுவதும் தேர்தல் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை, தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடு என அரசியல் களம் தகித்து வரும் நிலையில், இந்த சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்குகிறது.
ஆளுநர் உரையுடன் சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர் தொடங்கும் என்பதால், ஆளுநர் ரவிக்கு மரபுப்படியான வரவேற்பு அளிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, சட்டமன்றத்துக்கு வரும் ஆளுநரை, சபாநாயகர் அப்பாவு, சட்டமன்ற முதன்மை செயலாளர் சீனிவாசன் ஆகியோர் அவைக்குள் அழைத்து வருவார்கள்.
பின்னர் சபாநாயகர் இருக்கையில் அமர்ந்து ஆளுநர் ரவி உரையாற்றுவார். அவரது அருகில் சபாநாயகர் அமர்ந்திருப்பார். அப்போது அரசின் திட்டங்கள், கொள்கைகள் உள்ளிட்டவற்றை அவர் அறிவிப்பார். எனினும், கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே அரசுக்கும், ஆளுநருக்கும் இடையே இணக்கமான உறவு இல்லை. இதன் காரணமாக, கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக சட்டமன்றத்தில் ஆளுநர் உரையாற்றவில்லை.
தேசிய கீதத்தால் உரையை புறக்கணித்த ஆளுநர்
கூட்டத்தொடர் ஆரம்பிக்கும் போது தேசிய கீதம் இசைக்கப்படாததால், தனது உரையை புறக்கணித்ததாக அந்த சமயத்தில் ஆளுநர் ரவி தெரிவித்திருந்தார். ஆனால், கூட்டத்தொடர் தொடங்கும் போது முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துதான் இசைக்கப்படும் என தமிழக அரசு திட்டவட்டமாக தெரிவித்திருந்தது.
இதனால் இன்றைய கூட்டத்தொடரும், நிச்சயம் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துடனே ஆரம்பிக்கும். இதனை ஏற்றுக்கொண்டு ஆளுநர் தனது உரையை வாசிப்பாரா அல்லது புறக்கணிப்பாரா என்பது இன்றைக்கு தெரியும். முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து இசைக்கப்படும். அதன் பிறகு, ஆளுநர் ஆங்கிலத்தில் உரை நிகழ்த்துவார். பிறகு, அந்த உரையின் தமிழாக்கத்தை சபாநாயகர் வாசிப்பார்.
உரை முடிந்ததும், தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்டு அவை நிகழ்ச்சிகள் முடிவுக்கு வரும். முன்னதாக, இந்தக் கூட்டத்தொடர் எத்தனை நாட்கள் நடைபெறும் என்பது குறித்து அறிவிப்புகள் வெளியாகும். அதன் தொடர்ச்சியாக, வரும் 22ஆம் தேதி ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டு, அதுதொடர்பாக எம்எல்ஏக்கள் விவாதம் நடைபெறும். பின்னர், அவர்களுக்கு பதிலளித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பதிலளிப்பார்.
சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில், இந்தக் கூட்டத்தொடர் நடைபெறுவதால் ஆளுங்கட்சிக்கும், எதிர்க்கட்சிகளுக்கும் இடையே காரசார விவாதம் நடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, தமிழகத்தில் நிலவும் சட்டம் - ஒழுங்கு நிலவரம், தூய்மை பணியாளர்கள் போராட்டம் உள்ளிட்ட விவகாரங்களை அதிமுக, பாஜக எம்எல்ஏக்கள் எழுப்புவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.