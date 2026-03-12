ETV Bharat / state

எரிவாயு தட்டுப்பாட்டுக்கு மத்திய அரசே காரணம்: சபாநாயகர் அப்பாவு பகிரங்க குற்றச்சாட்டு

பாஜகவினர் அயோத்தியில் ராமர் கோயில் கட்டுவார்கள்; சாதி, மதக் கலவரங்களை உருவாக்குவர். இதைத் தாண்டி அவர்கள் மக்களுக்கு எதுவும் செய்யவில்லை என அப்பாவு கூறினார்.

சபாநாயகர் அப்பாவு
திருநெல்வேலி: எரிவாயு தட்டுப்பாட்டுக்கு மத்திய அரசே காரணம் என்றும், தங்கள் நண்பர்களுக்காக செயற்கையான தட்டுப்பாட்டை அரசு உருவாக்குவதாகவும் சபாநாயகர் அப்பாவு பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

நெல்லை அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் மகளிர் தின விழா கொண்டாடப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளராக சபாநாயகர் அப்பாவு கலந்துகொண்டார். நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து அவர் பேசினார்.

அவர் கூறுகையில், "தேர்தல் வந்துவிட்டால் போதும்; உடனே புதிய புதிய அறிவிப்புகளை மத்திய அரசு வெளியிட தொடங்கி விடுவார்கள். அப்படித்தான், மதுரை விமான நிலையத்தை சர்வதேச விமான நிலையமாக மேம்படுத்தும் அறிவிப்பை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

கடந்த 11 ஆண்டுகளில் தமிழகத்திற்கு ஏதேனும் புதிய ரயில் விடப்பட்டுள்ளதா? இல்லையெனில், ஏதாவது ஒரு திட்டத்தையாவது தமிழகத்துக்கு மத்திய அரசு கொண்டு வந்ததா? நமது பிரதமரை பொறுத்தவரை, அவரது பணியைத் தவிர மற்ற பணிகளை சிறப்பாக செய்வார்.

நான்கு தினங்களுக்கு முன்பு மத்திய அரசு என்ன சொன்னது? 30 நாட்களுக்குத் தேவையான கேஸ், பெட்ரோல், டீசல் கையிருப்பில் இருப்பதாக தெரிவித்தது. ஆனால், இன்று மிகப்பெரிய அளவில் கேஸ் தட்டுபாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த தட்டுப்பாட்டுக்கு மத்திய அரசுதான் காரணம்.

மத்தியில் ஆட்சியில் உள்ளவர்களின் நண்பர்கள் கேஸ் தொழிலில் இருக்கிறார்கள். அதனால், சிலிண்டர்களை பதுக்கி வைத்து செயற்கையான தட்டுப்பாட்டை உருவாக்கி, விலையை ஏற்றி கொள்ளையடிக்கின்றனர். இது மத்திய அரசால் உருவாக்கப்பட்ட செயற்கையான தட்டுப்பாடுதான். அவர்களை பற்றி நமக்கு தெரியாதா? ஒரே இரவில் ரூ.500, ரூ.1000 நோட்டுகளை செல்லாது எனக் கூறினார்கள். பிறகு ரூ.2000 நோட்டை கொண்டு வந்து, சில நாட்கள் கழித்து அதையும் செல்லாது என்றார்கள். இதன் மூலம் கருப்புப் பணம் ஒழிந்துவிட்டதா? ஒழியவில்லை. மாறாக, அவர்களின் நண்பர்கள் கருப்புப் பணத்தை வெள்ளையாக்கி, பல மடங்கு கோடீஸ்வரர்கள் ஆகிவிட்டனர்" என அப்பாவு கூறினார்.

தொடர்ந்து, சட்டமன்றத் தேர்தல் குறித்து பேசிய அவர், "திமுகவை எதிர்த்து யார் களத்தில் இருக்கிறார்கள். எல்லோரும் நொறுங்கி போய் சல்லி சல்லியாக கிடக்கிறார்கள். திமுகவின் பக்கம் மக்கள் இருக்கிறார்கள். சாமானிய மக்களின் நலனுக்காக எண்ணற்ற திட்டங்களை திமுக அரசு கொண்டு வந்துள்ளது. எனவே திமுகவிற்கு ஓட்டு போட மக்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே, மீண்டும் திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சி அமையும்" என்றார்.

தொடர்ந்து, விஜய் குறித்து நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். "அமலாக்கத்துறை சம்மன் அனுப்பிய நிலையில் விஜய் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இணையப் போவதாக கூறப்படுகிறதே" என நிருபர்கள் கேட்டனர்.

அதற்கு பதிலளித்த அப்பாவு, "பாஜகவுடன் அமலாக்கத்துறை, சிபிஐ, வருமானவரித்துறை ஏற்கனவே கூட்டணியில் உள்ளது. தற்போது புதிதாக தேர்தல் ஆணையமும் இந்தக் கூட்டணியில் சேர்ந்துவிட்டது. இவர்களை தவிர, அவர்களிடம் கூட்டணியில் யார் உள்ளார்கள்? இவர்களை வைத்துதான் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதனை செய்கிறார்கள்" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "பாஜகவினர் அயோத்தியில் ராமர் கோவிலை கட்டுவார்கள். சாதி, மதக் கலவரங்களை உருவாக்குவார்கள். இதைத் தாண்டி அவர்கள் மக்களுக்கு செய்த திட்டம் எதுவும் இல்லை. இதன் காரணமாகவே, கடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பாஜக தனித்து மிகக் குறைவான தொகுதிகளை கைப்பற்றியது.

ஆனால் தமிழகத்தில் திமுக அரசு வழங்கும் திட்டத்தை பார்த்து மக்கள் வாக்காளிப்பார்கள். இதனால் 200-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளை திமுக வெல்வது எளிதுதான். மோடி, அமித்ஷா ஆகியோர் எத்தனை முறை தமிழகம் வந்தாலும் அவர்களுக்கு இங்கு ஒன்றும் இல்லை என்பதுதான் பதில்" என அப்பாவு தெரிவித்தார்.

