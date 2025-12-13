ETV Bharat / state

GSDP வளர்ச்சி விகிதம் - பெருமாநிலங்களை பின்னுக்கு தள்ளி தமிழ்நாடு சாதனை

மற்ற வளர்ந்த மாநிலங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் தமிழ்நாட்டின் வருமானம் உயர்ந்திருப்பதுடன், தனி நபர் வருமானமும் உயர்ந்திருப்பதாக முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 13, 2025 at 1:53 PM IST

சென்னை: GSDP வளர்ச்சியில் தமிழ்நாடு 16% -உடன் நம்பர் ஒன் இடத்தை பிடித்து சாதனை படைத்திருப்பதாக முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.

ஒரு மாநிலத்தின் மொத்த உற்பத்தி விகிதத்தை கணக்கிட GSDP என்ற அளவீடு பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதில் பொருளாதார வளர்ச்சி, உள்ளூர் உற்பத்தி, அரசின் செலவுகள் மற்றும் முதலீடுகள் உள்ளிட்ட பலவும் அடங்கும். GSDP என்பது பண மதிப்பில் அளவிடப்படுகிறது. இதன்மூலம் ஒரு மாநிலத்தின் பொருளாதார செயல்பாட்டை விரிவாக அறிந்துகொள்ள முடியும்.

ஆண்டுதோறும் தேசிய மற்றும் மாநிலங்களில் வளர்ச்சி விகிதங்கள் GSDP அடிப்படையில் அளவிடப்படுகின்றன. அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு GSDP வளர்ச்சி விகிதத்தில் மற்ற பெரிய மாநிலங்களை எல்லாம் பின்னுக்குத் தள்ளி தமிழ்நாடு முதலிடத்தை பிடித்திருக்கிறது. இதுகுறித்து முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

அந்த பதிவில் பரப்பளவில் பெரிய மாநிலங்களாக இருந்தாலும், ஒன்றிய அரசின் ஆதரவு பெருமளவில் இல்லாமல் தமிழ்நாடு பெரும் வளர்ச்சியை கண்டிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். மேலும் கடந்த 3 ஆண்டுகளில் நமது மாநிலம் நிலையான, மிக அதிகமான வளர்ச்சியை கண்டிப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும் மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகம் மற்றும் குஜராத் போன்ற மற்ற வளர்ந்த மாநிலங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் தமிழ்நாட்டின் வருமானம் உயர்ந்திருப்பதுடன், தனி நபர் வருமானமும் உயர்ந்திருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அவருடைய பதிவில்,

  • “பரப்பளவிலும் மக்கள் தொகையிலும் பெரிய மாநிலமாக இல்லாவிட்டாலும், ஒன்றிய அரசின் ஆதரவு பெருமளவில் இல்லாவிட்டாலும், GSDP வளர்ச்சியில் 16%-உடன் நம்பர் ஒன் என்ற இடத்தை தமிழ்நாடு பிடித்திருக்கிறது. அதுதான் திராவிட மாடல்!
  • கடந்த மூன்றாண்டுகளில் நிலையான, அதேவேளையில் மிக அதிகமான வளர்ச்சியை தமிழ்நாடு கண்டுள்ளது இதை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கூறியுள்ளது.
  • 2021-2025 வரையிலான நிதியாண்டுகளில் மட்டும் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரம் 10.5 லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கிறது. இதன் மொத்த மதிப்பு ரூ. 31.19 லட்சம் கோடி.
  • இந்த வளர்ச்சி விகிதமானது வளர்ந்த பெரிய மாநிலங்களான, மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகம், குஜராத் போன்றவற்றுடன் நம்மோடு ஒப்பிடும்போது விஞ்சியதாக உள்ளது.
  • தனிநபர் வருமான உயர்விலும் தமிழ்நாட்டின் வெற்றி தொடர்கிறது.
  • 2031-ஆம் ஆண்டு திராவிட மாடல் 2.0 நிறைவுறும்போது, இந்தியாவில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் இல்லாத துறையே இல்லை என்ற நிலை உருவாவது உறுதி” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

