எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ராஜிநாமா எதிரொலி: கரூர் தொகுதி காலியானதாக அறிவிப்பு
நேற்று சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகரை சந்தித்த எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், கரூர் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்வதாக கடிதம் அளித்தார்.
Published : June 30, 2026 at 2:39 PM IST
கரூர்: சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் பதவியை எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் ராஜிநாமா செய்த நிலையில், கரூர் சட்டமன்ற தொகுதி காலியானதாக சட்டப் பேரவை செயலகம் அறிவித்துள்ளது.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று, காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியில் அமர்ந்துள்ளது. இந்த தேர்தலில் திமுக இரண்டாம் இடத்தை பிடித்து எதிர்க்கட்சியான நிலையில், அதிமுக 47 தொகுதிகளை மட்டுமே கைப்பற்றி மூன்றாம் இடத்திற்கு சென்றது.
இதனால் அதிமுக தலைமைக்கு எதிராக குறிப்பாக, தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு, சி.வி. சண்முகம், எஸ்.பி. வேலுமணி, சி. விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் இணைந்து தனி அணியை உருவாக்கினர். அந்த அணியைச் சேர்ந்த 25 எம்எல்ஏக்கள், விஜய்யின் தவெகவுக்கு வெளிப்படையாக தங்கள் ஆதரவை தெரிவித்தனர். மறுபுறம் மதுராந்தகம் அதிமுக எம்எல்ஏ மரகதம் குமாரவேல், பெருந்துறை எம்.எல்.ஏ. ஜெயக்குமார், தாராபுரம் எம்.எல்.ஏ. சத்யபாமா, அம்பாசமுத்திரம் இசக்கி சுப்பையா 4 பேர் தங்கள் பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு தவெகவில் இணைந்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, கட்சித்தாவல் தடை சட்டத்தை அதிமுக கையில் எடுத்ததால், அதிருப்தி அணியில் இருந்த எஸ்.பி. வேலுமணி தலைமையிலான எம்எல்ஏக்கள் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து பேசி, சமாதானமாக சென்றனர். ஆனால், சி.வி. சண்முகம், விஜயபாஸ்கர் மட்டும் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்திப்பதை தவிர்த்து வந்தனர். இதனையடுத்து கடந்த 16 ஆம் தேதி சி.விஜயபாஸ்கர் தனது விராலிமலை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார்.
இந்நிலையில் நேற்று எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் கரூர் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்வதாக சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகரிடம் கடிதம் கொடுத்தார். தொடர்ந்து, எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் கொடுத்த கடிதம் முறையாக உள்ளதால், அதனை ஏற்றுக் கொள்வதாக சபாநாயகர் நேற்று அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தார்.
இதனையடுத்து ஏற்கனவே 5 அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ராஜிநாமா செய்திருந்த நிலையில், தற்போது எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கரும் விலகியிருப்பது அதிமுகவுக்கு பெரும் பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது. இதனால் சட்டமன்றத்தில் 47 ஆக இருந்த அதிமுகவின் பலம், 41 ஆக குறைந்துள்ளது. ஏற்கனவே சி.விஜயபாஸ்கர் ராஜிநாமா செய்திருந்த நிலையில், அவர் தவெகவில் இணையுள்ளதாக தகவல் வெளியானது. ஆனால் தற்போது வரை அவர் அக்கட்சியில் இணையவில்லை.
இதே போல் தற்போது எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்த நிலையில், அவர் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதனிடையே சி.விஜயபாஸ்கர் மற்றும் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் இணைந்து தவெகவில் இணைய உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் நேற்றைய தினம் கரூர் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ராஜிநாமா செய்திருந்த நிலையில், இன்று கரூர் சட்டமன்றத் தொகுதி காலியானதாக சட்டப் பேரவை செயலகம் அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் தமிழ்நாட்டில் காலியான சட்டமன்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 7 ஆக உயர்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.