அதி தீவிர புயலாக மாறியது 'மோந்தா': 2 மாவட்டங்களில் இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை; 60 ரயில்கள் ரத்து
ஆந்திராவில் மோந்தா புயல் கரையை கடக்கும் போது, சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அதிவேகத்தில் தரைக்காற்று வீசும் என்றும், கனமழை பெய்யக்கூடும் எனவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 28, 2025 at 7:22 AM IST
சென்னை: வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள மோந்தா புயல் அதி தீவிர புயலாக மாறியுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த புயல், ஆந்திராவில் இன்று மாலை கரையை கடக்கவுள்ள நிலையில், சென்னை, திருவள்ளூர் ஆகிய 2மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தென்மேற்கு மற்றும் அதையொட்டியுள்ள தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மோந்தா புயல் உருவானது. நேற்றைய நிலவரப்படி சென்னைக்கு கிழக்கே 400 கி.மீ. தொலைவிலும், ஆந்திர மாநிலம் காக்கிநாடாவில் இருந்து தெற்கு - தென்கிழக்கே 500 கி.மீ. தொலைவிலும், போர்ட் ப்ளேயரில் இருந்து மேற்கே 800 கி.மீ. தூரத்திலும் இந்த மோந்தா புயல் நிலைக் கொண்டிருந்தது.
தமிழ்நாடு ஆந்திராவை நோக்கி மணிக்கு 17 கி.மீ. வேகத்தில் புயல் நகர்ந்து வந்தது. இந்நிலையில், இன்று காலை இந்த மோந்தா புயல் அதிதீவிர புயலாக வலுப்பெற்றுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த புயல் இன்று மாலை அல்லது இரவில் ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள மசூலிப்பட்டினம் - கலிங்கப்பட்டினம் இடையே கரையை கடக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கரையை கடக்கும் போது மணிக்கு 110 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் எனவும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
புயல் கரையை கடக்கும் இடம், தமிழ்நாட்டிற்கு அருகே உள்ளதால் ஆந்திரா மட்டுமல்லாமல் தமிழ்நாட்டிலும் பலத்த மழை பெய்யும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதினிடையே, நேற்று இரவு முதலே சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் விடிய விடிய கனமழை பெய்து வருகிறது.
இதுதவிர, இன்று பிற்பகல் முதல் கிட்டத்தட்ட மாநிலத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மழை பெய்யும் என்றும், ஆந்திராவை ஒட்டிய திருவள்ளூர், சென்னை, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, வேலூர், ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சென்னை, திருவள்ளூர் ஆகிய 2 மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கும் மழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள போதிலும், அங்குள்ள பள்ளிகளுக்கு இன்னமும் விடுமுறை அறிவிக்கப்படவில்லை.
60 ரயில்கள் ரத்து
மோந்தா புயல் கரையை கடக்கும் நிலையில், ஆந்திரா முழுவதும் அதிகனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் அம்மாநிலத்தில் 16 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஆந்திரா மட்டுமின்றி தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பிற மாநிலங்களில் இருந்து அங்கு செல்லும் 60 ரயில் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. 20-க்கும் மேற்பட்ட ரயில்களின் நேரம் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
அதேபோல, சென்னையில் இருந்து விசாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட ஆந்திராவின் பிற பகுதிகளுக்கு செல்லும் 12 விமான சேவைகளும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
தீவிர கனமழைக்கு வாய்ப்பு
இந்நிலையில், ஆந்திராவில் மோந்தா புயல் இன்று மாலை கடக்கும் போது, சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் அதிக வேகத்தில் தரைக்காற்று வீசும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், தமிழ்நாடு முழுவதும் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.