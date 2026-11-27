பள்ளி மாணவர்களே.. அரையாண்டு தேர்வு அட்டவணை வந்தாச்சு - லீவு எத்தனை நாள் தெரியுமா?
அரையாண்டு விடுமுறை நாட்களில் சிறப்பு வகுப்புகள் ஏதும் நடத்தக்கூடாது என பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குனர் நரேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 27, 2026 at 10:20 PM IST
சென்னை: தமிழக அரசின் பாடத்திட்டத்தின் கீழ் பயிலும் பள்ளி மாணவர்களுக்கான அரையாண்டு தேர்வு அட்டவணை வெளியாகியுள்ளது. டிசம்பர் 14 முதல் 22-ஆம் தேதி வரை அரையாண்டு தேர்வுகள் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரையாண்டு தேர்வு அட்டவணை விவரம்:
6 முதல் 8-ஆம் வகுப்புகளுக்கான தேர்வு அட்டவணை
டிசம்பர் 14 - தமிழ்மொழி தேர்வு
டிசம்பர் 15 - ஆங்கிலம்
டிசம்பர் 16 - உடற்கல்வி தேர்வு
டிசம்பர் 17 - கணிதம்
டிசம்பர் 18 - விருப்ப மொழி
டிசம்பர் 21 - அறிவியல்
டிசம்பர் 22 - சமூக அறிவியல்
டிசம்பர் 23 - பள்ளி வேலை நாள்
9, 10-ஆம் வகுப்புகளுக்கான தேர்வு அட்டவணை
டிசம்பர் 14 - தமிழ்மொழி
டிசம்பர் 15 - ஆங்கிலம்
டிசம்பர் 16 - விருப்ப மொழி
டிசம்பர் 17 - கணிதம்
டிசம்பர் 18 - உடற்கல்வி
டிசம்பர் 21 - அறிவியல்
டிசம்பர் 22 - சமூக அறிவியல்
டிசம்பர் 23 - பள்ளி வேலை நாள்
11, 12-ம் வகுப்புகளுக்கான தேர்வு அட்டவணை
டிசம்பர் 14 - தமிழ்மொழி
டிசம்பர் 15 - ஆங்கிலம்
டிச.16 - கணிணி அறிவியல், வேதியியல், அரசியல் அறிவியல், புள்ளியியல்
டிசம்பர் 17 - இயற்பியல், பொருளியல், வேலைவாய்ப்பு திறன்கள்
டிசம்பர் 18 - உயிரியல், தாவரவியல், வரலாறு, வணிகக்கணிதம்
டிச. 21 - கணிதம், விலங்கியல், வணிகவியல், நுண்ணுயிரியல், வேளாண் அறிவியல்
டிசம்பர் 22 - வேதியியல், கணக்குப்பதிவியல், புவியியல்
டிசம்பர் 23 - பள்ளி வேலை நாள்
24-12-2026 முதல் 3-1-2027 வரை அனைத்து மாணவர்களுக்கும் 11 நாட்கள் அரையாண்டு விடுமுறை விடப்படுவதாகவும், விடுமுறை நாட்களில் சிறப்பு வகுப்புகள் ஏதும் நடத்தக்கூடாது எனவும் பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குனர் நரேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், அரையாண்டு விடுமுறை முடிந்து 4.1.2027 திங்கள்கிழமை அன்று அனைத்து பள்ளிகளும் திறக்கப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பள்ளிகள் திறக்கும் அன்றே 1 முதல் 7ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு 3ஆம் பருவ புத்தகங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும் எனவும் பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.