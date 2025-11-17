ETV Bharat / state

SIR பணி இனி கிடையாது - வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு அதிரடி முடிவு!

எஸ்.ஐ.ஆர் பணிக்காக மாவட்ட ஆட்சியர்கள் ஆய்வு கூட்டம் என்ற பெயரில் நள்ளிரவு வரை கூட்டங்கள் நடத்தி வதைத்து வருவதாக வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.

சென்னை: எஸ்.ஐ.ஆர் பணிகளை புறக்கணிப்பதாக கூறி, அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தின் முன்பும் இன்று மாலை ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த உள்ளதாக வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்த பணிகளுக்கு (S.I.R.) பல்வேறு தரப்பினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டங்கள் நடத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில் இதுதொடர்பாக வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு அவசர உயர்மட்டக் குழுக் கூட்டத்தை நடத்தியது. அதல் எடுக்கப்பட்ட முக்கிய முடிவுகளை தற்போது அறிக்கையாக வெளியிட்டுள்ளனர்.

அதில், 'SIR பணிகள் உரிய திட்டமிடலின்றி, பயிற்சிகள் அளிக்காமல், கூடுதல் பணியிடங்கள் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு ஏதும் வழங்காமல் அவசரகதியில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இந்தப் பணியை மேற்கொள்ள நிர்பந்திக்கப்படுவதால் அனைத்து நிலை வருவாய்த் துறை அலுவலர்களுக்கும் கடுமையான பணி நெருக்கடிகள் மற்றும் மனஉளைச்சல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனை களைந்திட வலியுறுத்தி, தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அலுவலரிடம் ஏற்கெனவே முறையீடு செய்யப்பட்டது. இருப்பினும், பணி நெருக்கடிகள் அதிகரித்துதான் வருகின்றன. சில மாவட்ட ஆட்சியர்கள் ஆய்வு கூட்டம் என்ற பெயரில் சார்நிலை அலுவலர்களை வதைத்து வருகின்றனர். அதனை அவர்கள் உடனடியாக கைவிட வலியுறுத்தி, இரண்டு கட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதென்று வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு (FERA) ஒருமனதாக முடிவு செய்துள்ளது.

அதன்படி அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களிடமும் வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில் இன்று மாலை பெருந்திரள் முறையீடு செய்து மாவட்ட, வட்ட தலைநகரங்களில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த உள்ளோம்.

இரண்டாம் கட்டமாக நாளை முதல் SIR தொடர்பான அனைத்து பணிகளையும் புறக்கணிப்பு செய்வது. படிவங்கள் பெறுதல், இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்தல் (Digitisation), S.I.R. ஆய்வுக் கூட்டங்கள் என வாக்காளர் பட்டியல் தொடர்பான அனைத்துப் பணிகளையும் முற்றிலும் புறக்கணிக்க உள்ளோம். இந்த போராட்டத்தில் அனைத்து கிராம உதவியாளர்கள், கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள், நில அளவர் முதல் ஆய்வாளர் வரை, அலுவலக உதவியாளர் முதல் வட்டாட்சியர் வரை என அனைத்து நிலை வருவாய் துறை அலுவலர்களும் ஈடுபட உள்ளனர்.

அதுமட்டுமின்றி வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர் (BLO), சத்துணவு ஊழியர்கள், அங்கன்வாடி பணியாளர்கள், நகராட்சி, மாநகராட்சி பணியாளர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் கண்காணிப்பாளர் பணி மேற்கொள்ளும் அனைத்து துறை அலுவலர் சங்கங்களையும் ஒருங்கிணைந்து இந்தப் போராட்டத்தை நடத்த உள்ளோம்” என்று இந்த கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

கோரிக்கைகள்

மேலும், 'SIR பணிக்கு உரிய கால அவகாசம் வழங்கிட வேண்டும். அனைத்து வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர் (BLO), கண்காணிப்பாளர் உள்ளிட்ட அனைத்து நிலை அலுவலர்களுக்கும் உரிய பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும். பணிகளை முழுமையாக பிழைகளின்றி மேற்கொள்ள கூடுதல் பணியாளர்களை நியமனம் செய்திட வேண்டும். வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர் (BLO), கண்காணிப்பாளர் நிலைகளில் போதிய தன் ஆர்வலர்கள், அரசு பணியாளர்களை உடன் நியமனம் செய்திட வேண்டும்.

மாவட்ட ஆட்சியர்கள் ஆய்வு கூட்டம் என்ற பெயரில் நள்ளிரவு வரை கூட்டங்கள் நடத்துவதையும், தினமும் வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் மூன்று கூட்டங்கள் நடத்தி துன்புறுத்துவதையும் உடனடியாக கைவிட வேண்டும். அரசு விடுமுறை தினங்களில் இப்பணிகளை மேற்கொள்ள நிர்பந்தம் செய்வதை முற்றாக தவிர்த்திட வேண்டும். கடுமையான இப்பணியில் ஈடுபட்டுள்ள வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர், கண்காணிப்பாளர் மற்றும் அனைத்து நிலை அலுவலர்களுக்கும், கூடுதலான பணிச்சுமையை கருத்தில் கொண்டு ஒரு மாத கால ஊதியத்தை "மதிப்பூதியமாக" (Honorarium) வழங்கிட வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: காங்கிரஸ் வாக்குகளையும் வைத்துதான் திமுக வெற்றிப் பெறுகிறது - செல்வப்பெருந்தகை ஓப்பன்டாக்!

தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இதில் உடனடியாக தலையிட்டு, சுமூகமான சூழலை ஏற்படுத்த வேண்டும்' என்று இந்த கூட்டமைப்பு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

வருவாய்த்துறைனர் போராட்டம்
எஸ்ஐஆர்
SIR
FERA
TN REVENUE WORKERS BOYCOTTS SIR

