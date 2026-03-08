ETV Bharat / state

புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் தலைமையில் தான் கூட்டணி அமைக்கப்படும்: செல்வப்பெருந்தகை உறுதி

காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளுடனான கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்கள் சந்தித்த காங்கிரஸ் மேலிடப் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் செய்தியாளர் சந்திப்புக்கு பின் திடீரென மயக்கமடைந்தார். அங்கிருந்த காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் அவருக்கு முதலுதவி அளித்தனர்.

செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி
செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி (ETV Bharat Tamilnadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 8, 2026 at 9:01 PM IST

சென்னை: புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் தலைமையில் தான் கூட்டணி அமைக்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை உறுதியாக தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டமன்றத் தேர்தல் பணிகள் தொடர்பாக சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம், அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச்செயலாளரும், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தேர்தல் மேற்பார்வையாளருமான முகுல் வாஸ்னிக் தலைமையில் நடைபெற்றது.

கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த முகுல் வாஸ்னிக், "தமிழ்நாட்டின் மூத்த தலைவர்கள் மற்றும் புதுச்சேரி காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்களுடன் தேர்தல் தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது. நாங்கள் இந்த தேர்தலை சந்திக்க தயாராக உள்ளோம். மேலும் தேர்தலில் அதீத நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறோம். மூத்த தலைவர்கள் சில கருத்துகளை தெரிவித்துள்ளனர். அதுகுறித்து ஆலோசனை செய்யவுள்ளோம். நாங்கள் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளோம். தமிழ்நாட்டின் மக்கள் எங்களை நம்புவார்கள் என்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு உள்ளது.

யார் வேண்டுமானாலும் எங்களுக்கு எதிராக இருக்கட்டும். அவர்களை மக்கள் ஆதரிப்பார்கள் என்கிற நம்பிக்கை இல்லை. நாங்கள் அரசியல் ரீதியாகவும், கொள்கை ரீதியாகவும் வலிமையாக உள்ளோம்" என்றார்.

அதைத் தொடர்ந்து பேசிய தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், "28 தொகுதிகளில் நாங்கள் போட்டியிடுகிறோம். நாங்கள் போட்டியிடாத தொகுதிகளில் கூட்டணி கட்சிகளின் வெற்றிக்கு உழைப்போம். காங்கிரஸை பொருத்தவரை வலிமையான பூத் கமிட்டி உறுப்பினர்களை வைத்துள்ளோம்" எனத் தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: 2026 மகளிர் தினம் ஸ்பெஷல்| ராஜஸ்தானின் குத்துச்சண்டை நாயகி: யார் இந்த அருந்ததி?

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை பேசுகையில், "அகில இந்திய தலைவர்கள் வருகை குறித்து ஆலோசித்தோம். புதுச்சேரியைப் பொறுத்தவரை காங்கிரஸ் தான் கூட்டணிக்கு தலைமை வகிக்கும்" என்றார்.

செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம், "என்னுடைய உத்தேச தொகுதி பட்டியலை பொறுப்பாளரிடம் வழங்கியுள்ளேன். கணிசமான தொகுதிகளை பெண்களுக்கும், சிறுபான்மையினருக்கும் வழங்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டேன். குறிப்பாக இஸ்லாமியர்களுக்கு வாய்ப்பு தர வேண்டும். கடந்த முறை இஸ்லாமியர் ஒருவருக்குத்தான் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. எனவே இந்த முறை இஸ்லாமியர்களுக்கும், பெண்களுக்கும் வாய்ப்புகள் வழங்க வேண்டுமென கேட்டுகொண்டேன்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இதனிடையே செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு நிறைவடைந்ததும் காரில் ஏற முயன்றபோது காங்கிரஸ் மேலிடப் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் திடீரென மயக்கமடைந்தார். அங்கிருந்த காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் அவருக்கு முதலுதவி அளித்தனர். அதைத் தொடர்ந்து அவர் கார் மூலம் விமான நிலையத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.

