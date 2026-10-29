தமிழக சிறைத்துறை டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் அதிரடி மாற்றம்
தேனி சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் தப்பிய நிலையில், இந்த நடவடிக்கையை தமிழக அரசு மேற்கொண்டுள்ளது.
Published : October 29, 2026 at 3:55 PM IST
சென்னை: சென்னை: தமிழக சிறைத்துறை டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தார் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். புதிய சிறைத்துறை டிஜிபியாக சங்கரை நியமித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தேனி மாவட்ட சிறையில் இருந்து கடந்த 26-ம் தேதி இரவு அங்கிருந்த போலீசாரை தாக்கிவிட்டு 17 கைதிகள் தப்பியோடினர். இந்த சம்பவம் தமிழகம் மட்டுமின்றி நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.
தொடர்ந்து, 36 மணிநேர தேடுதல் வேட்டைக்கு பிறகு தப்பியோடிய அனைத்து கைதிகளும் பிடிபட்டனர். இதன் தொடர்ச்சியாக,
இந்த சம்பவம் நடப்பதற்கு சில தினங்களுக்கு முன்பு தான், புழல் மத்திய சிறையில் இருந்து 2 கைதிகள் தப்பினர்.
இந்த தொடர் சம்பவங்களால் சிறைத்துறை குறித்தும், சிறைகளில் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் குறித்தும் விமர்சனங்கள் எழுந்தன.
இந்த சூழலில்தான், தமிழக சிறைத்துறை டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். அவர் தமிழ்நாடு மின்பகிர்மானக் கழகத்தின் (TANGEDCO) தலைமை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். சென்னை அமலாக்கப் பிரிவு சிஐடி கூடுதல் டிஜிபியாக பதவி வகித்த சங்கர், சிறைகள் மற்றும் சீர்திருத்தப் பணிகள் துறையின் புதிய டிஜிபியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
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இதேபோல, காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருந்த சஞ்சய் மாத்தூர், மாநில குற்ற ஆவண காப்பக டிஜிபியாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். மாநில குற்ற ஆவண காப்பக ஐஜியாக இருந்த சொனால் சந்திரா, டிஜிபி அலுவலக ஐஜியாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தாம்பரம் காவல் ஆணையரகத்தில் பள்ளிக்கரணை துணை ஆணையராக பணியாற்றிய ரகுபதி, கரூர் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். சென்னையில் வடக்கு மண்டல பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு எஸ்.பி.யாக பணியாற்றிய ஸ்டாலின், தென்காசி மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
தென்காசி மாவட்ட எஸ்.பி.யாக இருந்த எஸ். அசோக் குமார், மதுரையில் காலியாக இருந்த பயங்கரவாதத் தடுப்புப் படை எஸ்.பி. ஆக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த பணியிட மாற்றங்கள் அனைத்தும் உடனடியாக அமலுக்கு வருவதாக தமிழ்நாடு அரசின் உள்துறை முதன்மைச் செயலாளர் அ.கார்த்திக் தனது உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளார்.