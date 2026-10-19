மின் வாரியத்தில் பணியாற்றும் ஒப்பந்தப் பணியாளர்கள் குறித்த விவரம் கிடைக்கவில்லை- அமைச்சர் நிர்மல்குமார் பேட்டி
மத்திய அரசின் ஸ்மார்ட் மீட்டர் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதை இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒத்திவைத்திருப்பதாக அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 19, 2026 at 8:36 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் பணியாற்றி வரும் ஒப்பந்தப் பணியாளர்கள் குறித்த விவரம் இதுவரை கிடைக்கவில்லை என்று அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
வடகிழக்குப் பருவமழையை எதிர்கொள்ளும் வகையில், சென்னையில் மின்சார விநியோகத்தைச் சீராகப் பராமரிக்கவும், மழைக்காலங்களில் ஏற்படும் மின்தடை மற்றும் மின்சாரப் பாதுகாப்பு தொடர்பான பாதிப்புகளைத் தவிர்க்கவும், பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் அதிகாரிகளுடன் இன்று (அக்.19) ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார், "சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்டப் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மின்வாரியத்தின் சார்பில் மழைக்கால முன்னேற்பாட்டுப் பணிகள், பழைய மின்மாற்றிகளை மாற்றுதல், பில்லர் பாக்ஸ்களைச் சீரமைத்தல், கூடுதல் பணியாளர்களை நியமித்தல் மற்றும் இரவு நேர ரோந்துப் பணிகளை வலுப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது.
பில்லர் பாக்ஸ்களைச் சீரமைக்கும் பணி
மழைக் காலத்தில் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்குவதால் மின்சார விநியோகத்தில் பாதிப்புகள் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கும் வகையில், மின்வாரியம் சார்பில் பில்லர் பாக்ஸ்களை ஆய்வு செய்து, தேவையான இடங்களில் அவற்றை மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதற்காக கடந்த ஒரு மாதமாகத் திட்டமிட்டு, மொத்தம் 15,000 பில்லர் பாக்ஸ்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு அவற்றில் சுமார் 1,000 பில்லர் பாக்ஸ்கள் கடந்த வாரம் பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது; மீதமுள்ள பில்லர் பாக்ஸ்களைச் சீரமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றது.
சென்னைப் பகுதியில் பழுதடைந்த மற்றும் பழைய நிலையில் இருந்த 600 மின்மாற்றிகள், ஏற்கெனவே மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக, மேலும் 1,000 மின்மாற்றிகளைப் படிப்படியாக மாற்றுவதற்கான பணிகள் தொடங்கப்பட்டு நடைபெற்று வருகின்றன.
கூடுதலாக 55 புதிய வாகனங்கள்
மழைக் காலங்களில் மின்தடை அல்லது மின்சாரக் கோளாறுகள் ஏற்பட்டால் உடனடியாகச் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று நடவடிக்கை எடுக்கும் வகையில் மின் ஊழியர்களுக்கு இரவு நேர ரோந்துப் பணிகளை வலுப்படுத்த 97 வாகனங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் முறையாகப் பயன்படுத்த முடியாத வாகனங்களை மாற்றுவதுடன், கூடுதலாக 55 புதிய வாகனங்களை இந்த வாரத்திற்குள் பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டு வரப்படும். இதன்மூலம் அவசர காலங்களில் மின்வாரியப் பணியாளர்கள் விரைந்து செயல்பட்டு, மின்சார விநியோகத்தைச் சீரமைக்க சிரமம் இல்லாமல் இருக்கும்.
2,400 பேர் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமிக்கப்படுவர்
சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் மழைக்கால முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் அவசரகாலப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக 5,000 பேரை ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியில் அமர்த்துவதற்கான நடவடிக்கை ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு தொடங்கப்பட்டது. இதன் ஒருபகுதியாக, கடந்த 15 நாட்களுக்கு 2,600 பேர் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியில் நியமனம் செய்யப்பட்டனர். அடுத்த ஒரு வாரத்தில் 2,400 பேர் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஊழியர்கள் எடுக்கப்படவுள்ளனர். டெண்டரை வெளியிட்டுதான் ஒப்பந்த பணியாளர்களை எடுக்க வேண்டும் என அந்தந்த மாவட்டங்களுக்கும் அறிவுறுத்தி உள்ளோம்.
ஒப்பந்தப் பணியாளர்கள் விவரம் தெரியவில்லை
மின்சார வாரியத்திற்கு தேவையான பணியாளர்களை தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் தேர்வுச் செய்ய ஆறு மாதத்திற்கு மேல் ஆகும். மேலும் நிரந்தப் பணியாளர்களைத் தேர்வு செய்வதற்கு நிதி சிக்கலும் உள்ளது. தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு தேவையான பணியாளர்களில் 5,000 பேர் இந்த ஆண்டு எடுப்பதற்கு தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்திற்கு அனுப்ப நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம்.
கடந்த ஆட்சியில் பணியாளர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் தான் எடுத்துள்ளனர். நிரந்தரமாக பணியாளர் நியமனம் செய்யப்படும்போது இவர்கள் நீக்கப்படுவார்கள். தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் எத்தனை ஒப்பந்த பணியாளர்கள் உள்ளனர் என்ற விபரத்தை கேட்டு வருகிறோம். ஆனால் இதுவரையில் கிடைக்கவில்லை.
மின்தடை ஏற்பட்டதற்கு இதுதான் காரணம்
சென்னையில் நேற்று மின்தடை ஏற்பட்டதற்கு காரணம் டிரான்பார்மர் வெடித்தது தான். கேபிள் பிரச்சனை இருக்கக்கூடிய இடங்களையும் கண்டறிந்துள்ளோம். அதிமுக ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்ட திட்டங்களை திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அவற்றை நடைமுறைப்படுத்தாமல் விட்டுவிட்டனர். திமுக ஆட்சியில் கைவிடப்பட்ட திட்டங்கள் கண்டறியப்பட்டு, அவற்றை மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
ஸ்மார்ட் மீட்டர் திட்டம் ஒத்திவைப்பு
மத்திய அரசின் ஸ்மார்ட் மீட்டர் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதை மேலும் இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒத்திவைத்திருக்கிறோம். அந்த திட்டத்தில் வரும் தரவுகள் அனைத்தும் மின்சார வாரியத்திடம் தான் இருக்க வேண்டும். மேலும் இதற்கான சிம் கார்டுகள், இ- சிம் கார்டுகளாகவும் இருக்க வேண்டும். தற்பொழுது கணக்கெடுப்பதில் சிரமம் உள்ளது. எனவே சென்னையில் பெரிய நிறுவனங்களில் ஸ்மார்ட் மீட்டர் பொறுத்த திட்டமிட்டுள்ளோம்.
கடந்த ஆட்சி காலத்தில் 35,000- க்கு டெண்டர் விட்டதுதான் சர்ச்சையாகியது. திமுக ஆட்சியில் ஊழல் செய்த அமைச்சர்கள் கண்டறியப்பட்டு அவர்கள் மீது வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு வருகிறோம். தவறு செய்திருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டால், எந்த அமைச்சர்களும் தப்பிக்க முடியாது.
மின்சார கொள்முதலுக்கான ஒப்பந்தங்களைப் பெற்றுள்ள திமுகவினர்
போதைப் பொருள் புழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த மாநில காவல்துறை தொடர்ந்து சோதனை நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தி இருக்கிறது. அடுத்த சில மாதங்களுக்குள் போதைபொருள் கடத்தல் கும்பல் தலைமையைக் கண்டறிந்து கட்டுப்படுத்த தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. திமுக ஆட்சி முடியும் தருவாயில் பல்வேறு விதிகளை மீறியும், அப்பாவு உள்ளிட்ட ஏராளமான திமுகவினர் மின்சார கொள்முதலுக்கான ஒப்பந்தங்களை பெற்றிருப்பது கண்டறியப்பட்டு அந்த ஒப்பந்தங்கள் எல்லாம் தற்போது ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
முன்னாள் சபாநாயகர் அப்பாவு தனது மகன் பெயரில் உள்ள காற்றாலை கம்பெனிக்கு அனுமதிக் கேட்டு பெற்றிருந்தார். அதிகளவில் லெட்டர் பேடு கம்பெனிகள் தான் இருக்கின்றன. காற்றாலை மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யும் பகுதியில் சூரிய மின்சக்தி உற்பத்தி செய்ய முடியாது. ஆனால் லெட்டர் பேடு மட்டும் வைத்துக் கொண்டு இரண்டு மெகாவாட் சூரிய மின் உற்பத்தி செய்ய அனுமதி பெற்றுள்ளனர். எனவே, தான் அனுமதி அளிக்கப்படவில்லை. இதுபோன்ற நிறுவனங்கள் மீது விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது, கட்டாயம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றார்.