WhatsApp-ல் பரவும் Google Pay பரிசு லிங்க்: கிளிக் செய்தால் அவ்ளோதான் - காவல்துறை வார்னிங்
"கூகுள் பே நிறுவனத்தின் 9-வது தொடக்க விழா என்ற பெயரில் வாட்ஸ் அப் மூலமாக ஒரு குறுஞ்செய்தியும், அதற்கு கீழே ஒரு லிங்கும் வருகிறது"
Published : August 26, 2026 at 4:56 PM IST
திருநெல்வேலி: வாட்ஸ் அப்-இல் பரவி வரும் போலியான கூகுள் பே பரிசு லிங்கை எக்காரணம் கொண்டும் கிளிக் செய்ய வேண்டாம் என காவல்துறை சார்பில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்கள் நாளுக்கு நாள் அபரிமிதமான வளர்ச்சியை அடைந்து வருகிறது. உட்கார்ந்த இடத்தில் இருந்தபடி, வீட்டுக்கு தேவையான அனைத்தையும் இன்றைக்கு டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் வாங்கிவிட முடியும். உலகின் எந்த மூலையில் இருப்பவர்களுக்கும் நொடிப்பொழுதில் பணத்தை அனுப்பவும் முடியும்; பெறவும் முடியும்.
இன்னும் எத்தனை எத்தனையோ வசதிகள் டிஜிட்டல் யுகத்தில் வந்துவிட்டன. அதே சமயத்தில், இந்த வளர்ச்சிக்கு நிகராக மறுபக்கத்தில் டிஜிட்டல் குற்றங்களும் அதிகரித்து வருகின்றன.
காலத்துக்கேற்ப இந்த டிஜிட்டல் குற்றங்களும் பல்வேறு பரிமாணங்களை அடைந்து வருகின்றன. இதனால் மக்கள், தாங்கள் ஏமாற்றப்படுகிறோம் என தெரியாமலேயே பண மோசடி உள்ளிட்ட குற்றங்களுக்கு இலக்காகி விடுகின்றனர். நாள்தோறும் இதுபோல லட்சக்கணக்கான பணம் டிஜிட்டல் மோசடி மூலம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
அந்த வகையில், தற்போது ஒரு புதிய வகையிலான டிஜிட்டல் மோசடி வேகமாக பரவி வருகிறது. அதாவது, கூகுள் பே நிறுவனத்தின் 9-வது தொடக்க விழா என்ற பெயரில் வாட்ஸ் அப் மூலமாக ஒரு குறுஞ்செய்தியும், அதற்கு கீழே ஒரு லிங்கும் வருகிறது.
அந்த குறுஞ்செய்தியில், உங்களுக்கு ரூ.6,000 பரிசுத்தொகை கிடைத்துள்ளதாகவும், பரிசை பெற கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுமாறும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. அப்படி அந்த லிங்கை கிளிக் செய்தால், அவர்களின் செல்போனில் உள்ள தனிப்பட்ட தகவல்கள், முக்கியமான தரவுகள் மர்மநபர்களால் திருடப்பட்டு விடும்.
இதன் மூலம் வங்கிக்கணக்கில் இருந்து பணத்தையும் அவர்கள் திருட வாய்ப்புள்ளதாக காவல்துறை எச்சரித்துள்ளது. எனவே, இந்த லிங்கை எக்காரணம் கொண்டும் யாரும் கிளிக் செய்ய வேண்டாம் என காவல்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
நெல்லை மக்களுக்கும் இதுதொடர்பான எச்சரிக்கையை அம்மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பா. சாஸ்திரி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
மேலும், இதுபோன்ற சைபர் மோசடி நடைபெற்றால், உடனடியாக cybercrime.gov.in இணையதளத்தில் புகார் அளிக்க வேண்டும் என்றும், கட்டணமில்லா 1930 என்ற சைபர் கிரைம் உதவி எண்ணை தொடர்பு கொண்டு புகார் பதிவு செய்யுமாறும் காவல்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.