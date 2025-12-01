டிட்வா புயலால் இலங்கையில் சிக்கித் தவித்த தமிழர்கள் 189 பேர் சென்னை வருகை

ETV Bharat / state

’டிட்வா’ புயல் காரணமாக இலங்கை முழுவதும் கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கி நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 1, 2025 at 11:26 AM IST

சென்னை: ’டிட்வா’ புயல் பாதிப்பில் சிக்கி தவித்த தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 189 பேர் இலங்கையில் இருந்து இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் மூலம் நேற்றிரவு சென்னை வந்தடைந்தனர்.

சுற்றுலா, வியாபாரம் தொடர்பாக தமிழ்நாட்டில் இருந்து இலங்கைக்கு சென்றவர்கள் மற்றும் துபாய் உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து இலங்கை வழியாக சென்னை வருவதற்கு இலங்கைச் சென்ற பயணிகள் அங்கு தங்கி இருந்துள்ளனர். இந்நிலையில் கடந்த மூன்று நாட்களாக ’டிட்வா’ புயல் காரணமாக இலங்கை முழுவதும் கனமழை பெய்து, வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதனால் அங்கு வசிக்கும் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரியளவில் பாதிக்கப்பட்டு, நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர்.

இதன் காரணமாக இலங்கையின் கொழும்பு, யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து இயக்கப்படும் விமான சேவைகள் பெருமளவில் ரத்து செய்யப்பட்டன. குறிப்பாக சென்னை உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டிற்கு வரும் விமானங்கள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்பட்டிருந்தன. அந்த வகையில் வியாபாரம், பணி நிமித்தமாக மற்றும் சுற்றுலா சென்ற பயணிகள் மீண்டும் தமிழ்நாடு திரும்ப முடியாமல் இலங்கை விமான நிலையங்களில் தஞ்சம் அடைந்துள்ளனர்.

மேலும் பெருமழை, வெள்ளம் காரணமாக அங்கு விடுதிகள், உணவகங்கள், கடைகள் மூடப்பட்டிருந்ததால் பயணிகள் உணவு, தண்ணீர் இன்றி பெரும் அவதிக்கு ஆளாகியுள்ளனர். இதனையடுத்து இலங்கையில் உள்ள இந்திய தூதரக அதிகாரிகளிடம், தமிழ்நாடு அரசு அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொழும்பு மற்றும் யாழ்ப்பாணம் விமான நிலையத்தில் சிக்கி தவித்துக் கொண்டு இருந்த இந்தியர்கள் அனைவருக்கும் உணவு உள்ளிட்ட வசதிகளை செய்து கொடுத்தனர்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மதுரை ப.யணிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில் கொழும்பு மற்றும் யாழ்ப்பாணம் விமான நிலையங்களில் சிக்கி தவித்த தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த சுமார் 189 பயணிகள் நேற்று இரவு இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் மூலம் சென்னை வந்தடைந்தனர். அவர்களில் மதுரையைச் சேர்ந்த ஜெனித் மற்றும் சையது அப்துல் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அப்போது அவர்கள் "நாங்கள் ரியாத்தில் இருந்து இலங்கை வழியாக சென்னை வருவதற்காக வியாழக்கிழமை இரவு கொழும்பு விமான நிலையம் சென்றோம். ஆனால் கொழும்பு விமான நிலையத்தில் நிற்பதற்கு கூட இடம் இல்லாமல் பல மணி நேரம் தவித்தோம்.

இதுகுறித்து ஊடகங்களில் செய்தி வெளியாகிய நிலையில், தமிழ்நாடு அரசுக்கு தெரிந்ததும், சென்னையில் இருந்து அமைச்சர் நாசர் எங்களோடு செல்ஃபோனில் பேசினார். அதன் பிறகு இலங்கையில் உள்ள தூதரக அதிகாரிகள், விமான நிலையத்திற்கு வந்து எங்களுக்கு உணவு, குடிநீர் உள்ளிட்ட வசதிகள் ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தனர்.

ஆனால் எங்களை சென்னைக்கு அழைத்துவர வேண்டிய ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் அதற்கான எந்தப் பொறுப்பையும் எடுக்கவில்லை. இவ்வாறு வெள்ளி, சனி என இரண்டு நாட்கள் கொழும்பு விமான நிலையத்தில் தூக்கம் இல்லாமல் தவித்தோம். இன்று எங்களுடைய சொந்த செலவில் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்து சென்னை வந்துள்ளோம்.

இதையும் படிங்க: வலுவிழந்து தென் ஆந்திர கரையை நோக்கி நகரும் டிட்வா புயல்: வானிலை ஆய்வு மையம்

அதேசமயம், கொழும்பு விமான நிலையத்தில் இருந்து இரண்டு விமானங்கள் திருவனந்தபுரம் மற்றும் மும்பைக்கு பயணிகளோடு சென்றன" என்று வேதனையுடன் தெரிவித்தனர்.

