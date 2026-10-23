அரசு ஊழியர்களின் பேச்சுரிமையை பறிப்பதா? சுகாதாரத்துறையின் உத்தரவை ஏற்கமாட்டோம் என செவிலியர் சங்கம் பகிரங்க அறிவிப்பு
"அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய ஓய்வூதியத்தை வழங்காமல் இருக்கும் போதும், அதை எதிர்ப்பதும், அதை பொதுவெளியில் பேசுவதும், சமூக ஊடகங்களில் கருத்து தெரிவிப்பதும், அறப் போராட்டங்கள் நடத்துவதும் எங்கள் உரிமை"
Published : October 23, 2026 at 4:15 PM IST
சென்னை: அரசு ஊழியர்களின் பேச்சுரிமையை பறிக்கும் வகையில் சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் வெளியிட்ட உத்தரவை எக்காரணம் கொண்டும் ஏற்கமாட்டோம் என தமிழ்நாடு செவிலியர்கள் மேம்பாட்டு சங்கம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து அந்த சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் சுபின் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "மத்திய அல்லது மாநில அரசின் கொள்கைகள், திட்டங்கள், நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றை பற்றி பொதுவெளியிலோ, செய்தித்தாள், வானொலி, தொலைக்காட்சி, சமூக வலைதளங்கள், பொதுக்கூட்டங்களில் பாதகமாக விமர்சிக்கக் கூடாது என பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத் துறை இயக்குநர் உத்தரவிட்டுள்ளதாக அறிக்கை வெளியாகியுள்ளது.
விடுக்கப்பட்ட எச்சரிக்கை
பிற அரசுகளுடனான நல்லுறவை பாதிக்கும் வகையிலான கருத்துகளை எக்காரணம் கொண்டும் வெளியிடக் கூடாது என்றும், அரசை விமர்சிக்கும் தீர்மானங்கள் அல்லது உரைகள் இடம்பெறும் அலுவல் சாராத கூட்டங்களில் அரசு ஊழியர்கள் பங்கேற்கக் கூடாது எனவும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. மேலும், இந்த உத்தரவை மீறுபவர்கள் மீது 'அரசு ஊழியர் நடத்தை விதிகளின்' கீழ் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
எப்படி எதிர்க்காமல் இருப்பது?
பொது சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள இந்த உத்தரவானது, இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் 19வது பிரிவுக்கு (கருத்து உரிமை) முரணானது ஆகும். மத்திய அல்லது மாநில அரசுகள், அரசு ஊழியரகளுக்கு எதிரான செயல்களை கொள்கை என்ற பெயரில் அமல்படுத்தும்போதும் அது பற்றி கருத்து தெரிவிக்காமல் எப்படி இருக்க முடியும்? அரசு நிறுவனங்களை தனியார் மயமாக்கும் போதும், அரசு நிறுவனங்களில் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பாத போதும், நிரந்தர பணியிடங்களில் தற்காலிக ஒப்பந்த முறையில் ஊழியர்களை பணியமர்த்தும் போதும் எப்படி எதிர்ப்பு தெரிவிக்காமல் இருக்க முடியும்?
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எப்படி கருத்து தெரிவிக்காமல் இருப்பது?
மருத்துவத்துறையில் பொதுமக்களுக்கு தேவையான வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்காத போதும், தொகுப்பூதிய செவிலியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்யாத போதும், ஊழியர்களின் உழைப்பை சுரண்டும் போதும், செவிலியர்களுக்கு சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் அதை அரசு நிறைவேற்றாத போதும் அதுகுறித்து பேசாமல் எவ்வாறு இருக்க முடியும்?
'சுகாதாரத்துறை இயக்குநருக்கு உரிமை இல்லை'
அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய ஓய்வூதியத்தை வழங்காமல் இருக்கும் போதும், அதை எதிர்ப்பதும், அதை பொதுவெளியில் பேசுவதும், சமூக ஊடகங்களில் கருத்து தெரிவிப்பதும், அறப் போராட்டங்கள் நடத்துவதும் எங்கள் உரிமை. இதனை நாங்கள் கட்டாயம் பொதுவெளியில் விவாதிப்போம். அரசியலமைப்பு சட்டம் வழங்கியிருக்கும் பேச்சுரிமையை பறிப்பதற்கு பொது சுகாதாரத்துறை இயக்குனருக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை. அவரின் இந்த உத்தரவுக்கு நாங்கள் வன்மையான கண்டனங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்" என தமிழ்நாடு செவிலியர்கள் மேமபாட்டு சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் எதிர்ப்பு
இந்நிலையில், பொது சுகாதாரத்துறையின் மேற்கூறிய உத்தரவுக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலக் குழுக் கூட்டத்தில் எதிர்ப்பு தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. அந்த தீர்மானத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
பொது சுகாதாரத்துறை இயக்குநரின் வாய்மொழி உத்தரவு என்ற பெயரில் கடந்த 19-ம் தேதியன்று ஒரு சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில் அரசு ஊழியர்கள் ஒன்றிய அரசு அல்லது மாநில அரசின் நடவடிக்கைகள், கொள்கைகள், திட்டங்களை எந்த வகையிலும் விமர்சிக்கக் கூடாது என்றும், அப்படி விமர்சித்தால் அவர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநிலக்குழு கண்டிப்பதோடு உடனடியாக இந்த சுற்றறிக்கை திரும்பப் பெறப்பட வேண்டுமென வலியுறுத்துகிறது.
நவீன தாராளமயக் கொள்கைகள் மிகத் தீவிரமாக அமல்படுத்தப்பட்டு வரும் காலத்தில் ஒன்றிய அரசோ, மாநில அரசோ மக்களுக்கு எதிரான திட்டங்களையோ, கொள்கைகளையோ, அறிவிப்புகளையோ வெளியிடும்போது அவற்றிற்கு எதிராக கருத்துச் சொல்வதும், விமர்சிப்பதும், போராடுவதும் அரசமைப்புச் சட்டம் வழங்கியிருக்கக் கூடிய உரிமையாகும்.
முந்தைய அரசு வெளியிட்ட உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தில், கடைசியாக பெறும் சம்பளத்தில் 50 சதவீதம் என்று இருந்ததை, இடைக்கால பயனாக 30 சதவிகிதமாக தமிழக அரசு அறிவித்தது. பின்னர், அதையும் 18 ஆண்டு பணி முதிர்வு அடையாதவர்களுக்கு அதிகபட்சம் ரூ.10 ஆயிரம் என்றும் அரசாணை வெளியிட்டது. இதனை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளும், அரசு ஊழியர்களும், ஆசிரியர்கள் சங்கங்களும் விமர்சித்தன.
இதனைத் தொடர்ந்து, அந்த அறிவிப்பை அரசு திரும்பப் பெற்றது. ஆகவே, விமர்சனம் என்பது ஜனநாயகத்தின் பிரிக்க முடியாத அம்சமாகும். விமர்சனம் செய்யக் கூடாது என்று மிரட்டுவது ஜனநாயகத்தை ஒடுக்கும் செயலாகும். உடனடியாக மேற்கண்ட சுற்றறிக்கையை திரும்பப் பெற வேண்டும்" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.