பட்டினப்பாக்கத்தில் ரூ.1,200 கோடியில் புதிய தலைமைச் செயலகம்: அரசாணை வெளியீடு
சென்னையில் 20 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில், ரூ.1,200 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய சட்டப்பேரவை மற்றும் தலைமைச் செயலக வளாகம் உருவாக்கப்பட உள்ளது.
Published : September 9, 2026 at 8:19 PM IST
சென்னை: பட்டினப்பாக்கம் அருகே ரூ.1,200 கோடியில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பது தொடர்பான அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
சட்டப்பேரவையில் கடந்த செப். 3-ஆம் தேதியன்று, விதி 110 ன் கீழ் பல்வேறு அறிவிப்புகளை முதலமைச்சர் விஜய் வெளியிட்டார். அப்போது, சென்னையில் நவீன வசதிகளுடன் புதிய தலைமைச் செயலகம் அடங்கிய ஒருங்கிணைந்த நிர்வாக வளாகம் அமைக்கப்படும் என அறிவித்தார்.
இந்த அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து, புதிய தலைமைச் செயலகத்தை கட்டுவதற்காக எந்த பகுதியை தேர்ந்தெடுப்பது என அதிகாரிகள் ஆலோசனை நடத்தி வந்தனர். இதன் தொடர்ச்சியாக, சென்னை பட்டினப்பாக்கம் அருகே புதிய தலைமைச் செயலகத்தை அமைப்பது என முடிவு செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், இதுதொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதில், "சென்னையில் சுமார் 20 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில், ரூ.1,200 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய சட்டப்பேரவை மற்றும் தலைமைச் செயலக வளாகம் சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் உருவாக்கப்பட உள்ளது.
இதற்காக, சென்னை மயிலாப்பூர் டவுன் பகுதியில் மொத்தம் 25.55 ஏக்கர் நிலம் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. இதில் தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம், சென்னை மாநகராட்சி, வருவாய் துறை, தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் ஆகியவற்றுக்கு சொந்தமான பல ஏக்கர் நிலங்கள் உள்ளன.
இந்த நிலங்களில் நுழைந்து பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான அனுமதியும் (Enter-Upon Permission) பெறப்பட்டுள்ளது. மூன்று மாதங்களில் விரிவான திட்ட அறிக்கையை வழங்கவும், புதிய வளாகத்தை அமைப்பதற்கான அடுத்தகட்ட பணிகளைத் தொடங்கவும் பொதுப்பணித்துறைக்கு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
மேலும், புதிய கட்டடத்திற்கான கட்டடக்கலை ஆலோசனை நிறுவனத்தை தேர்வு செய்யவும், கட்டடட வரைபடங்கள் மற்றும் வடிவமைப்புகளை இறுதி செய்யவும் தனித்தனி குழுக்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன.
அதன்படி, கட்டடக்கலை ஆலோசனை நிறுவனத்தை தேர்வு செய்வதற்கான இறுதி செய்யும் குழு, ஆரம்பகட்ட கட்டட வரைபடங்கள் மற்றும் வடிவமைப்புகளை இறுதி செய்யும் குழு, இறுதிக்கட்ட கட்டட வரைபடங்கள் மற்றும் வடிவமைப்புகளை இறுதி செய்யும் குழு என மூன்று குழுக்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன" என அந்த அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.