புதுச்சேரியில் இருந்து மதுபானம் கொண்டு வரலாமா? தமிழக அரசு விளக்கம்
மாநில அரசு அங்கீகரிக்காத பிற மாநில மதுபானங்கள் மிகக் குறைந்த அளவில் இருந்தாலும், அவற்றை வைத்திருப்பது அல்லது விற்பனை செய்வது சட்டப்படி குற்றமாகும் என்று அரசு தரப்பில் ஏற்கெனவே விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : April 28, 2026 at 4:30 PM IST
சென்னை: புதுச்சேரியில் இருந்து கொண்டு வரும் மதுபானத்திற்கு தமிழக அரசின் மதுபான கொள்கை பொருந்தாது என தமிழக அரசு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் தனி நபர் ஒருவர் 4.5 லிட்டர் வரை மது வைத்திருக்க விதிகள் அனுமதிப்பதை சுட்டிக்காட்டி, புதுச்சேரியில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட 1.680 லிட்டர் மதுபானம் வைத்திருந்ததாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் சமீபத்தில் ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது.
இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு அரசின் மாநில தலைமை அரசு குற்றவியல் வழக்கறிஞர் அசன் முகம்மது ஜின்னா, நீதிபதி நிர்மல் குமார் முன்னிலையில் ஆஜராகி, நீதிமன்ற உத்தரவு தவறாகப் புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக விளக்கம் அளித்தார்.
அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 'நான்கரை லிட்டர்' என்ற மதுபான வரம்பு குறித்து மக்களிடம் தவறான புரிதல் ஏற்பட்டுள்ளது. மதுபானங்களை 4.5 லிட்டருக்குக் குறைவாக வைத்திருப்பதற்கான விலக்கு என்பது டாஸ்மாக் மற்றும் உரிமம் பெற்ற கடைகள் மூலம் அல்லது அரசின் அனுமதியுடன் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மதுபானங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
மாநில அரசு அங்கீகரிக்காத பிற மாநில மதுபானங்கள், மிகக் குறைந்த அளவில் இருந்தாலும், அதனை வைத்திருப்பது அல்லது விற்பனை செய்வது சட்டப்படி குற்றமாகும் என அரசு தரப்பில் ஏற்கனவே விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, இதுகுறித்து தெளிவான விளக்கம் அளிக்கும் வகையில் வழக்கை நாளை (ஏப்ரல் 29) விசாரிக்க வேண்டுமென முறையீடு செய்தார். இதையடுத்து, நீதிபதி நிர்மல் குமார் வழக்கை நாளை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்வதாக தெரிவித்தார்.
1.680 லிட்டர் புதுச்சேரி மதுபான வழக்கின் பின்னணி
கடலூர் மாவட்டம் ஆல்பேட்டை சோதனைச் சாவடியில் தமிழக போலீஸார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டபோது, காட்டுமயிலூரை சேர்ந்த வல்லரசு என்பவர், புதுச்சேரியில் மதுபாட்டில்களை வைத்திருந்ததாகக் கூறி அவர் மீது தமிழ்நாடு மது தடை சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கு கடலூர் விரைவு நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ளது. இந்த நிலையில், தன் மீதான வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும் என கோரி வல்லரசு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி எம். நிர்மல்குமார் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, மனுதாரர் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் எம்.பாலாஜி, "ஒருவர் தன் சொந்த நுகர்வுக்காக 4.5 லிட்டர் வரை மது வைத்திருக்க அனுமதியளித்து தமிழக அரசு கடந்த 2017 இல் அரசாணை பிறப்பித்துள்ளது. ஆனால், மனுதாரர் 1.680 லிட்டர் மது மட்டுமே வைத்திருந்தார். எனவே, அவர் மீது எந்த குற்றச்சாட்டும் கூறமுடியாது. எனவே, வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என வாதிட்டார்.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, "4 லிட்டர், 500 மில்லி லிட்டர் மது வைத்திருக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசின் விதியில் உள்ளபோது, மனுதாரரிடம் 1.680 லிட்டர் அளவு மட்டுமே மது இருந்ததால் அவர் மீது வழக்கு தொடர முடியாது" என்று உத்தரவிட்டு, மனுதாரர் மீதான வழக்கை அவர் ரத்து செய்தார்.
இந்நிலையில் இந்த தகவல், புதுச்சேரியில் இருந்து தனிநபர் ஒருவர் 4.5 லிட்டர் வரை மதுபானம் கொண்டு வரலாம் என தவறாக புரிந்துக் கொள்ளப்பட்டதாகவும், புதுச்சேரியில் இருந்து கொண்டு வரும் மதுபானத்திற்கு தமிழக அரசின் மதுபான கொள்கை பொருந்தாது என்றும் தமிழக அரசு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.