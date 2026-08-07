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ஐடிஐ படித்த மாணவர்களுக்கு ஜப்பானில் வேலைவாய்ப்பு: அசத்தல் ஒப்பந்தம் கையெழுத்து

ஐடிஐ படித்த மாணவர்களுக்கு சர்வதேச அளவில் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் வகையில் இந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளதாக அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் தெரிவித்தார்.

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2026 at 8:25 PM IST

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சென்னை: தமிழகத்தில் ஐடிஐ (ITI) தொழிற்கல்வி பயின்ற மாணவர்களுக்கு ஜப்பான் நாட்டில் வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் வகையிலான முத்தரப்பு ஒப்பந்தம் இன்று (ஆக.7) கையெழுத்தானது.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் முன்னிலையில் ஜப்பானின் எஹிமே நிசான் நிறுவனம், வேலை வாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை, தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகம் ஆகியவை இந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டன.

இந்நிகழ்வுக்கு பின்னர் அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "தமிழக முதலமைச்சர் வழிகாட்டுதலின் படி, நம் இளைஞர்களுக்கு சர்வதேச அளவில் வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் நோக்கில் பல்வேறு முன்னோடி திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

அந்த வகையில், தமிழகத்தில் உள்ள அரசு ஐடிஐ கல்வி நிறுவனங்களில் தொழிற்பயிற்சி பெற்ற மாணவர்களுக்கு வெளிநாடுகளில் வேலைவாய்ப்பு பெறும் வகையிலான புதிய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஜப்பானின் எஹிமே நிசான் நிறுவனத்துடன் கையொப்பம் ஆகியுள்ளது.

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இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, அரசு ஐடிஐ கல்வி நிலையங்களில் பயின்ற மாணவர்களுக்கு 6 மாத கால ஜப்பானிய மொழிப் பயிற்சி, அந்நாட்டின் தொழில்நுட்பப் பயிற்சி ஆகியவை வழங்கப்படும்.

பின்னர் அவர்களுக்கு ஜப்பானிலேயே வேலைவாய்ப்பு கிடைக்க வழிவகை செய்யப்படும். இதற்கான ஆவண தயாரிப்பு, மருத்துவப் பரிசோதனை கட்டணங்கள், விசா கட்டணங்கள் என அனைத்து செலவுகளையும் ஜப்பானின் எஹிமே நிசான் நிறுவனமே ஏற்றுக்கொள்ளும்" என அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து அவர் பேசுகையில், "தமிழ்நாட்டில் தற்பொழுது 132 அரசு ஐடிஐ நிலையங்களும், 277 தனியார் ஐடிஐ நிலையங்களும் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதில் அரசு ஐடிஐ நிலையங்களில் பாரம்பரிய தொழில் பிரிவுகளான ஃபிட்டர், எலக்ட்ரீசியன், ஏசி மெக்கானிக், வெல்டர், கணினி சரிபார்ப்பு உள்ளிட்டவற்றில் பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது. மேலும் சிஎன்சி, ரோபாட்டிக்ஸ், எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் பழுது நீக்கம் போன்ற நவீன தொழில் பிரிவுகளிலும் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.

2026-ம் கல்வியாண்டில் 132 அரசு தொழிற்பயிறசி நிலையங்களில் ஒதுக்கப்பட்ட இருக்கைகளில், இதுவரை 80 சதவீத இருக்கைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன. நேரடி மாணவர் சேர்க்கை வரும் 31-ம் தேதி வரை நடைபெறும். கடந்த ஆண்டு பயிற்சி பெற்ற மாணவர்களில் 95 சதவீதம் பேர் உள்நாட்டு முன்னணி நிறுவனங்களில் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர்" என்றார்.

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IIT STUDENTS JAPAN
ஐஐடி மாணவர்கள்
ஜப்பான்
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