வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம்: தமிழ்நாட்டில் இன்று எந்தெந்த மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு?
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் அதிகபட்சமாக தூத்துக்குடி மாவட்டம், காயல்பட்டினத்தில் 18 செ.மீ. மழைப் பதிவாகியுள்ளது.
Published : November 26, 2026 at 4:27 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று (நவம்பர் 26) திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர் உள்ளிட்ட ஏழு மாவட்டங்களில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று (நவ.26) வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமாக இருந்தது. அதன்படி, தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலான இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் மழை பெய்துள்ளது.
குமரிக்கடல் பகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளம் வழியாக தெற்கு உள் கர்நாடகா வரை ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, இன்று (நவ.26) திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், கன்னியாகுமரி மாவட்டங்கள் மற்றும் தேனி, தென்காசி, திருநெல்வேலி ஆகிய மாவட்டங்களின் மலைப்பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும்.
அதே போல், சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், நாமக்கல், கரூர், திருச்சி, பெரம்பலூர், அரியலூர், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, இராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் ஒருசில இடங்களிலும் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதியிலும் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
நாளை (நவம்பர் 27) தேனி மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக் கூடும். அதேபோல், சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், விழுப்புரம், கடலூர், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை, இராமநாதபுரம், விருதுநகர், தென்காசி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதியிலும் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழ்நாட்டில் ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும்.
சென்னையில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு
இன்றும் (நவ.26), நாளையும் (நவ.27) சென்னை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை
வரும் நவ.29 மற்றும் நவ.30 தேதிகளில் அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். இன்றும் (நவ.26), நாளையும் (நவ.27) கேரளம் கடலோரப் பகுதிகள் மற்றும் லட்சத்தீவுப் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே 55 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். மேற்குறிப்பிட்ட நாட்களில் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளை செல்ல வேண்டாமென்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்."
பதிவான மழை அளவுகள்
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் அதிகபட்சமாக தூத்துக்குடி மாவட்டம், காயல்பட்டினத்தில் 18 செ.மீ. மழைப் பதிவாகியுள்ளது. திருச்செந்தூர் (தூத்துக்குடி) 12 செ.மீ., வேளாங்கண்ணி (நாகப்பட்டினம்), ஊத்து (திருநெல்வேலி), குலசேகரப்பட்டினம் (தூத்துக்குடி), தாயனூர் (திருச்சி) ஆகிய பகுதிகளில் தலா 9 செ.மீ. மழைப் பதிவாகியுள்ளது"
இவ்வாறு வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.