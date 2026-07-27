யூடியூபர் இர்பானிடம் மீண்டும் விசாரணை: குழந்தையின் பாலினத்தை அறிவித்த வழக்கு
வெளிநாட்டில் தனது தனது மனைவிக்கு ஸ்கேன் சோதனை செய்து, கருவில் உள்ள குழந்தையின் பாலினத்தையும் இர்பான் அறிவித்தார்.
Published : July 27, 2026 at 9:18 PM IST
சென்னை: கருவில் இருந்த தனது குழந்தையின் பாலினத்தை அறிவித்த விவகாரம் தொடர்பாக பிரபல யூடியூபர் இர்பானிடம் மீண்டும் விசாரணை நடத்த தமிழக மருத்துவத் துறை முடிவு செய்துள்ளது.
தனக்கு குழந்தை பிறந்த போது, சோழிங்கநல்லூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையின் அறுவை சிகிச்சை அரங்குக்குள் சென்று, குழந்தையின் தொப்புள் கொடியை சுயமாக கத்தரித்து அதனை வீடியோவாக வெளியிட்டார் இர்பான்.
மருத்துவப் பயிற்சி பெறாத ஒருவர், இவ்வாறு செய்தது அந்த சமயத்தில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து, சம்பந்தப்பட்ட தனியார் மருத்துவமனையின் உரிமத்தை 10 நாட்களுக்கு சுகாதாரத்துறை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது. மேலும், ரூ.50 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து நடவடிக்கை எடுத்தது.
இதற்கு முன்பாக, வெளிநாட்டில் தனது தனது மனைவிக்கு ஸ்கேன் சோதனை செய்து, கருவில் உள்ள குழந்தையின் பாலினத்தையும் இர்பான் அறிவித்தார். இதையடுத்து, பாலின தேர்வு தடை சட்டத்தை மீறியதாக இவர் மீது புகார் எழுந்தது.
கடந்த திமுக ஆட்சியின் போது நடந்த இந்த சம்பவத்தில், இர்பான் மன்னிப்பு கேட்டு வீடியோ வெளியிட்டிருந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, அவர் மீதான வழக்கு முடித்து வைக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், இந்த விவகாரத்தில் இர்பான் மீது முறையான சட்ப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வழக்கறிஞர் ஒருவர் புதிய புகாரை பதிவு செய்தார்.
இதன் அடிப்படையில், தமிழக சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவத் துறை அதிகாரிகள், இந்த விவகாரத்தில் மீண்டும் இர்பானை விசாரிக்க முடிவு செய்துள்ளனர். விரைவில் விசாரணை தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.