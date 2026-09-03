இனிமேல் துணை தாசில்தார்களுக்கும் வருவாய் சான்றிதழ்கள் வழங்க அதிகாரம் - தமிழக அரசு புதிய நடவடிக்கை
முதல் தலைமுறை பட்டதாரிச் சான்றிதழ், கைவிடப்பட்ட பெண்கள் சான்றிதழ், வேளாண் வருமானச் சான்றிதழ் உள்ளிட்ட 12 சான்றிதழ்கள் இனி துணை தாசில்தார் நிலையிலேயே வழங்கும் வகையில் அதிகாரம் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 3, 2026 at 8:06 AM IST
சென்னை: பொதுமக்களுக்கு வருவாய் சான்றிதழ்களை விரைவாகவும், வெளிப்படையாகவும் வழங்கும் வகையில் தாசில்தார் அதிகாரத்தை துணை தாசில்தார்களுக்கும் பகிர்ந்து அளித்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டிருக்கிறது.
இதுகுறித்து வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை சார்பில் அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அந்த அரசாணையில், “தாலுகா தாசில்தார்களால் வழங்கப்பட்டு வந்த குறிப்பிட்ட வருவாய் சான்றிதழ்களை இனி சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்ட தாசில்தார் (Tahsildar–SSS) மற்றும் துணை தாசில்தார் (Deputy Tahsildar) ஆகியோரும் வழங்கும் வகையில் அதிகாரம் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் தாசில்தார்களின் பணிச்சுமையைக் குறைத்து, பொதுமக்களின் விண்ணப்பங்கள் தேங்காமல் விரைவாக சான்றிதழ்களை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை, தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமையுடன் (TNeGA) இணைந்து அனைத்து மாவட்டங்களிலும் 26 வகையான மின்னணு சான்றிதழ் சேவைகளை இ-சேவை மையங்கள் மூலம் வழங்கி வருகிறது. கல்வி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் அரசு நலத்திட்டங்களுக்காக வருவாய் சான்றிதழ்களுக்கான தேவை அதிகரித்து வருவதால், தாசில்தார்களுக்கு விண்ணப்பங்களின் பணிச்சுமை அதிகரித்து, சான்றிதழ் வழங்குவதில் காலதாமதம் ஏற்படுகிறது.
இதனைத் தவிர்க்கும் வகையில், சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்ட தாசில்தார்களின் பணிச்சுமை குறைந்துள்ளதை கருத்தில் கொண்டு, அவர்களுக்கு கூடுதல் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. வழக்கமான தாலுகா தாசில்தாரிடம் இருந்து சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்ட தாசில்தாருக்கு பின்வரும் சான்றிதழ்கள் மற்றும் உரிமம் தொடர்பான அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
பட்டியல் சாதி சமூகச் சான்றிதழ், சட்டப்பூர்வ வாரிசுச் சான்றிதழ், பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்புச் சான்றிதழ், ஆதரவற்ற விதவைச் சான்றிதழ் ஆகிய சான்றிதழ்களுக்கு மூன்று அடுக்கு சரிபார்ப்பு மற்றும் ஒப்புதல் நடைமுறை பின்பற்றப்படும். அதன்படி, கிராம நிர்வாக அலுவலர், வருவாய் ஆய்வாளர், சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்ட தாசில்தார் ஆகியோர் அடிப்படையில் இந்த ஒப்புதல் நடைமுறை அமையும்.
அதேபோல், தாசில்தார் வழங்கி வந்த 12 வகையான சான்றிதழ்களை இனி துணை தாசில்தார் நிலையிலேயே வழங்கும் வகையில் அதிகாரம் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை முதல் தலைமுறை பட்டதாரிச் சான்றிதழ், கைவிடப்பட்ட பெண்கள் சான்றிதழ், வேளாண் வருமானச் சான்றிதழ், விதவைச் சான்றிதழ், வேலையின்மைச் சான்றிதழ், குடும்ப இடம்பெயர்வு சான்றிதழ், சிறு, குறு விவசாயிகள் சான்றிதழ், பேரிடர்களால் கல்விச் சான்றுகள் இழந்ததற்கான சான்றிதழ் ஆகிய சான்றிதழ் வழங்குவதில் ஏற்படும் காலதாமதத்தை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
திருமணமாகாதவர் சான்றிதழ், ஆண் குழந்தை இல்லாதவர் சான்றிதழ், பணக்கடன் வழங்குநர் உரிமம், வேலைவாய்ப்புக்கான முதல் தலைமுறை பட்டதாரிச் சான்றிதழ் ஆகிய சான்றிதழ்களை துணை தாசில்தார் அளவில் வழங்குவதன் மூலம், விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்படும் காலத்தையும், சான்றிதழ் வழங்குவதில் ஏற்படும் கால தாமதத்தையும் குறைக்க முடியும்” என அரசு தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், சான்றிதழ் வழங்கும் நடைமுறையில் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்யும் வகையில், தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமையுடன் (TNeGA) இணைந்து மென்பொருளில் தேவையான மாற்றங்கள் செய்யப்பட உள்ளன. இதன்படி, பொதுமக்கள் தங்களது விண்ணப்பம் எந்த நிலையில் உள்ளது, எந்த அதிகாரியிடம் பரிசீலனையில் உள்ளது என்பதைக் கண்காணிக்க முடியும்.
மேலும், “விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டாலோ அல்லது திருப்பி அனுப்பப்பட்டாலோ, அதற்கான காரணத்தையும் விண்ணப்பதாரர்கள் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் மென்பொருள் மாற்றம் செய்யப்பட உள்ளது. மேலும் திருப்பி அனுப்பப்பட்ட விண்ணப்பங்களில் தேவையான திருத்தங்களை எந்த இ-சேவை மையத்திலும் மேற்கொள்ளும் வசதியும் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளது.
இதன்மூலம், பொதுமக்கள் தங்களது விண்ணப்பங்களை எளிதாகக் கண்காணித்து, தேவையான திருத்தங்களை மேற்கொள்ள முடியும். புதிய நடைமுறையின் மூலம் வருவாய் சான்றிதழ் வழங்குவதில் ஏற்படும் காலதாமதம் குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த நடவடிக்கை மூலம், தாசில்தார்களின் பணிச்சுமை குறைக்கப்படுவதுடன், குறிப்பிட்ட சான்றிதழ்களை துணை தாசில்தார் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்ட தாசில்தார் ஆகியோர் வழங்குவதால், விண்ணப்பங்கள் விரைவாகப் பரிசீலிக்கப்படும். மேலும், மூன்று அடுக்கு சரிபார்ப்பு, ஆன்லைன் விண்ணப்ப நிலை கண்காணிப்பு மற்றும் நிராகரிப்புக்கான காரணத்தைத் தெரிவிக்கும் நடைமுறை ஆகியவற்றின் மூலம் சான்றிதழ் வழங்கும் பணியில் வெளிப்படைத்தன்மை அதிகரிக்கும்.
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கூடுதல் நிதிச்சுமை அரசுக்கு ஏற்படாத வகையில் இந்த புதிய நடைமுறையை செயல்படுத்த அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதுதொடர்பாக அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் மேல்முறையீட்டு அதிகாரிகளும், புதிய மூன்று அடுக்கு சரிபார்ப்பு மற்றும் ஒப்புதல் முறையை நடைமுறைப்படுத்த தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்” என அந்த உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.