மேற்கு வங்க ஆளுநர் ஆகிறார் ஆர்.என். ரவி! புதிய ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர்
மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களுக்கு புதிய ஆளுநர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : March 5, 2026 at 10:58 PM IST
புதுடெல்லி: தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும், பல மாநிலங்களுக்கு புதிய ஆளுநர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். தமிழ்நாட்டின் புதிய ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் ஆர்லேகர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். கேரள ஆளுநராக பதவி வகிக்கும் ராஜேந்திர விஸ்வநாத்துக்கு தமிழக ஆளுநராக கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்கு வங்க ஆளுநராக இருந்த சி.வி. அனந்த போஸ் தனது பதவியை இன்று ராஜினாமா செய்தார். அவரது ராஜினாமாவை ஏற்றுக்கொண்ட குடியரசு தலைவர், மேற்கு வங்க ஆளுநராக ஆர்.என். ரவியை நியமனம் செய்து உத்தரவிட்டார்.
அதேபோல, இமாச்சல பிரதேச ஆளுநராக இருந்த ஷிவ் பிரதாப் சுக்லா, தெலங்கானா ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தெலங்கானா ஆளுநராக இருோந்த ஜிஷ்ணஉ தேவ் வர்மா, மகாராஷ்டிரா ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். நாகலாந்து ஆளுநராக நந்த் கிஷோர் யாதவ் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.