வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சி தகவல்; ஒருநாள் சம்பளத்தை பிடிக்க உத்தரவு

தமிழக அரசின் எச்சரிக்கையை மீறி கடந்த நவம்பர் 18 ஆம் தேதி வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 49,722 ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்டோரின் ஒருநாள் சம்பளம் பிடித்தம் செய்யப்படவுள்ளது.

பள்ளிக்கல்வித் துறை இயக்ககம் (கோப்புப்படம்
பள்ளிக்கல்வித் துறை இயக்ககம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 25, 2025 at 4:30 PM IST

1 Min Read
சென்னை: பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்தக் கோரி ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பின் சார்பில் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர்களின் ஒருநாள் சம்பளத்தை பிடித்தம் செய்ய, பள்ளிக்கல்வித் துறை அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட 10 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கடந்த அக்டோபர் 16 ஆம் தேதி 8 லட்ச்துக்கு் மேற்பட்ட அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் அந்தந்த வட்டார தலைமை அலுவலகங்கள் முன்பாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

மேலும், இதே கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நவம்பர் 18 ஆம் தேதி ஒருநாள் அடையாள வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவது என ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பினர் முடிவு செய்தனர். அதன் பிறகும், தங்கள் கோரிக்கைகளை அரசு ஏற்காவிட்டால் காலவரையற்ற போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என அந்த அமைப்பு சார்பில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.

இது ஒருபுறம் இருக்க, எஸ்ஐஆர் திருத்தப் பணிகளை அதே நவம்பர் 18ஆம் தேதி முற்றிலுமாக புறக்கணிப்போம் என வருவாய் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பிலும் அறிவிக்கப்பட்டன.

இதையடுத்து, ஜாக்டோ ஜியோ ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டால் அவர்களின் ஊதியம் பிடித்தம் செய்யப்படும் என தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம் கடிதம் மூலம் தெரிவித்திருந்தார்.

மேலும், அன்றைய தினம் வேலைக்கு வராமல் போராட்டத்தில் ஈடுபடும் தொகுப்பூதிய ஊழியர்கள், பகுதிநேர பணியாளர்கள் பணிநீக்கம் செய்யப்படுவார்கள் என்றும் தலைமைச் செயலாளர் எச்சரித்திருந்தார்.

மேலும், அன்றைய தினம் தற்காலிக விடுப்பு அல்லது மருத்துவ விடுப்பு தவிர , வேறு எந்த விடுப்புக்கும் விண்ணப்பிக்க அனுமதிக்கப்படாது என்றும், பணிக்கு வந்தவர்களின் விவரத்தை 18ஆம் தேதி காலை 10.15 மணிக்குள் மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறைக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் எனவும் அந்த கடிதத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது.

ஆனால், இந்த எச்சரிக்கையை மீறி ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பு சார்பில் ஆசிரியர்களும், அரசு ஊழியர்களும் கடந்த 18ஆம் தேதி ஒருநாள் அடையாள வேலை நிறுத்தத்தில் பங்கேற்றனர்.

இந்நிலையில், அன்றைய தினம் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தை பிடித்தம் செய்ய பள்ளிக்கல்வித்துறை தற்போது உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. தொடக்கக் கல்வித் துறையில் 29 ஆயிரத்து 755 பேரும், பள்ளிக் கல்வித் துறையில் 19,967 பேரும் என மொத்தம் 49 ஆயிரத்து 722 பேர் இந்த வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால், அவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு நாள் சம்பளம் பிடித்தம் செய்யப்படவுள்ளது.

இதனிடையே, ஜாக்டோ ஜியோவின் அடுத்தக்கட்ட போராட்டம் குறித்து இன்று மாலை நடைபெறவுள்ள ஒருங்கிணைப்பாளர்களின் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்படவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

