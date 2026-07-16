சென்னை மீனவர்கள் ஆந்திராவில் மீன்பிடிக்க கூடாதா? களத்தில் இறங்கிய தமிழக அரசு
சென்னை மீனவர்கள் எதிர்கொண்டு வரும் பிரச்சனைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண, ஆந்திர அரசுடன் இணைந்து பல நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
Published : July 16, 2026 at 4:12 PM IST
சென்னை: ஆந்திர கடற்பகுதியில் சென்னை மீனவர்கள் சுமூகமாக மீன்பிடித் தொழிலை மேற்கொள்ளும் வகையிலான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழக மீன்வளத்துறை சார்பில் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில், "சென்னை மீன்பிடித் துறைமுகத்தினை தங்குதளமாக கொண்டு செயல்படும் மீன்பிடி படகுகள், ஏறத்தாழ 50 ஆண்டுகளாக சென்னைக்கு கிழக்கே வங்காள விரிகுடாவின் ஆழ்கடல் மீன்பிடிப் பகுதிகள் வரை மீன்பிடித் தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
குறிப்பாக, சென்னையில் இருந்து தங்குகடல் மீன்பிடிப்பிற்கு செல்லும் சுமார் 200 மீன்பிடி விசைப்படகுகள், ஆந்திர கடலோரப் பகுதிகளில் மீன்பிடிப்பினை மேற்கொண்டு வருகின்றன.
இவ்வாறு சென்னை மீனவர்கள், ஆந்திரப் பிரதேச கடல் பகுதியில் மீன்பிடிப்பில் ஈடுபடுவதால், அப்பகுதியில் மீன்வளங்கள் குறையும் என்ற அச்சம், சமீபகாலமாக ஆந்திர மாநில மீனவர்களிடையே உருவாகியது. இந்த விவகாரத்தை முன்வைத்து ஆந்திர பிரதேச மீனவர்கள் பெரிய அவில் போராட்டங்களை நடத்தினர்.
இதன் விளைவாக, அம்மாநில எல்லையாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ள, 12 கடல் மைல் தொலைவிற்குள் மீன்பிடிப்பில் ஈடுபடும் சென்னை மீன்பிடி படகுகளை ஆந்திர அதிகாரிகள் சிறைபிடித்து வருகின்றனர்.
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அந்த வகையில், சென்னையை சேர்ந்த 7 விசைப்படகுகள் சிறைபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. இதையடுத்து, இந்த பிரச்சினை தொடர்பாக இரு மாநில அதிகாரிகளை கொண்ட மாவட்ட அளவிலான குழுக் கூட்டங்கள், சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அளவிலும், மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் தலைமையிலும் பல கட்டங்களாக நடைபெற்றன.
மேலும், மீன் வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை அதிகாரிகளை நேரடியாக ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலத்திற்கு அனுப்பி, தமிழ்நாடு மீன்பிடிப் படகுகளை உடனடியாக விடுவிக்கவும், ஆந்திர கடற்பகுதியில் தமிழ்நாடு மீனவர்கள் வழக்கம்போல், சுமூகமாக மீன்பிடிப்பில் ஈடுபட தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் வலியுறுத்தப்பட்டது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, கடந்த ஜூலை 11-ம் தேதி, ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலம், நெல்லூரில் இரு மாநிலங்களுக்கு இடையேயான கூட்டம் நடைபெற்றது.
இந்தக் கூட்டத்தில், ஆந்திராவில் சிறைபிடிக்கப்பட்டுள்ள சென்னை மீன்பிடிபடகுகளை உடனடியாக விடுவித்திடவும், சென்னை மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தினை கருத்திற்கொண்டு, ஆந்திர மாநில கடற்பகுதிகளில் அவர்கள் மீன்பிடிக்க அனுமதிக்குமாறும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறாக, சென்னையை சேர்ந்த மீன்பிடி விசைப்படகுகள் ஆந்திர - தமிழக கடற்பகுதிகளில் தொடர்ந்து சுமூகமாக மீன்பிடிப்பில் ஈடுபட தேவையான நடவடிக்கைகளை ஆந்திர அரசுடன் ஒருங்கிணைந்து தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறது" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.