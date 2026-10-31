நாளை முதல் ஜிபிஎஸ் கருவி கட்டாயம்: கனிமம் ஏற்றிச்செல்லும் லாரிகளுக்கு தமிழக அரசு 'செக்'
ஜி.பி.எஸ். கருவி மற்றும் செல்லத்தக்க அனுமதிச் சீட்டு இன்றி கனிமங்களை ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்கள் தீவிர தணிக்கைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு, பறிமுதல் செய்யப்படும் என தமிழக அரசு எச்சரித்துள்ளது.
Published : October 31, 2026 at 3:31 PM IST
சென்னை: ஜிபிஎஸ் கருவி இல்லாமல் கனிமங்களை ஏற்றிச் செல்லும் லாரிகளுக்கு நாளை முதல் (நவ.1) போக்குவரத்து அனுமதி சீட்டு வழங்கப்படாது என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழக அரசின் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
சட்டவிரோதமாக கனிமங்கள் கடத்திச் செல்லப்படுவதை தடுக்க தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.
இதன் ஒருபகுதியாக, தமிழ்நாட்டில் கனிம வளங்களைக் கொண்டு செல்லும் அனைத்து வகையான சரக்கு வாகனங்களிலும் AIS-140 தரநிலைக் கொண்ட ஜி.பி.எஸ் (GPS) கண்காணிப்புக் கருவி பொருத்த வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது.
மேலும், அதனை சுரங்கத்துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் (MiMaS Portal) ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது. இதற்கு கால அவகாசம் வழங்கப்பட்ட நிலையில், அது இன்றுடன் (அக்.31) நிறைவடைந்தது. இதையடுத்து, நாளை (01.11.2026) முதல் ஜி.பி.எஸ் (GPS) கருவி பொருத்தாத கனிம வள வாகனங்களுக்கு போக்குவரத்து அனுமதிச் சீட்டு (Transport permit & Transit Pass) வழங்கப்பட மாட்டாது.
ஜி.பி.எஸ். கருவி மற்றும் செல்லத்தக்க அனுமதிச் சீட்டு இன்றி கனிமங்களை ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்கள் தீவிர தணிக்கைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு, பறிமுதல் செய்யப்படுவதோடு, வாகன உரிமையாளர்கள் மீது சட்டப்படி கடுமையான குற்றவியல் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
அதே நேரத்தில், பொதுமக்கள் மற்றும் கட்டுமானப் பணிகளுக்கு மணல், ஜல்லி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் தடையின்றி, சீராக கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டியதும் அவசியம்.
எனவே, இதுவரை ஜி.பி.எஸ். கருவி பொருத்தாத மற்றும் இணையதளத்தில் இணைக்காத வாகன உரிமையாளர்கள் மற்றும் லாரி உரிமையாளர்கள், உடனடியாக தங்களது வாகனங்களில் தர அங்கீகாரம் பெற்ற AIS-140 ஜி.பி.எஸ் கருவிகளைப் பொருத்தி துறையின் தளத்தில் ஒருங்கிணைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
கட்டுமானப் பொருட்களின் தொடர் விநியோகத்தை உறுதி செய்யவும், தேவையற்ற போக்குவரத்து தடைகளை தவிர்க்கவும் அனைத்து வாகன உரிமையாளர்களும் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கும், சுரங்கத்துறைக்கும் முழு ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.