Breaking.. முதியோர், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சிறப்பு நிதி ரூ.2000! காலையிலேயே வழங்கிய தமிழக அரசு
தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிப் பயணத்தில் ஒருவரையும் பின்தங்க விட மாட்டோம் என சூளுரைப்பதாக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்
Published : March 3, 2026 at 10:22 AM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள முதியோர், மாற்றுத்திறனாளிகள், கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள் உள்ளிட்ட விளிம்பு நிலை மக்களுக்கு சிறப்பு நிதியாக ரூ.2 ஆயிரம் ரொக்கத்தை அவர்களின் வங்கிக்கணக்கில் இன்று காலை செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் 37.79 லட்சம் பேருக்கு ரூ.2000 சிறப்பு நிதி கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது.
ஏற்கனவே, கலைஞர் உரிமைத் திட்டத்தின் கீழ் கோடைக்கால சிறப்புத் தொகுப்பாக ரூ.2000 அண்மையில் வழங்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது விளிம்பு நிலை மக்களுக்கும் சிறப்பு நிதி வழங்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதுகுறித்து முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்திட்டத்தில் பெண்களுக்குக் கோடைக்காலச் சிறப்புத் தொகுப்பாக 2 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கியது பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளதோடு, சமூகத்தின் விளிம்புநிலையில் வாழ்ந்து, அரசின் மாத ஓய்வூதியத் உதவித்தொகை பெற்று வரும் முதியோர், கைம்பெண்கள், வயது முதிர்ந்த திருநங்கையர், மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகியோருக்கும் இத்தகைய சிறப்பு நிதியை வழங்கிட வேண்டும் எனக் கோரிக்கைகள் வந்தன.
யார் யாருக்கு எவ்வளவு நிதி?
நம்பிக்கையுடன் அவர்கள் வைத்த கோரிக்கையை இன்று நிறைவேற்றியுள்ளோம். நலிவு நிலை போக்கும் சிறப்பு நிதியாக 2,000 ரூபாயை மார்ச் மாத ஓய்வூதியத்துடன் சேர்த்து வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைத்துள்ளோம். இதன்படி, பல்வேறு சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களின் கீழ் பயன்பெற்று வரும் முதியோர், கைம்பெண்கள் என, மொத்தம் 29 இலட்சத்து 29 ஆயிரம் பயனாளிகளுக்கு தலா 3200 ரூபாயும், 5 லட்சத்து 92 ஆயிரம் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு தலா 3500 ரூபாயும், பராமரிப்பு உதவித்தொகை பெற்றுவரும் 2 லட்சத்து 58 ஆயிரம் மாற்றுத் திறனாளிகளின் குடும்பங்களுக்கு, தலா 4000 ரூபாயும் இன்று காலை வழங்கியிருக்கிறோம்.
அதுமட்டுமின்றி, மீனவர் குடும்பங்களுக்கு ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையான காலத்திற்கான மீன்பிடித் தடை கால உதவித்தொகையாக, குடும்பம் ஒன்றுக்கு ரூ.8000 வீதம் மொத்தம் 1,62,900 குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
அதேபோல, நீலகிரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 14,870 தேயிலை விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில், 15 கூட்டுறவுத் தேயிலை தொழிற்சாலைகள் மூலம் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட பசுந்தேயிலைக்குக் கிலோ இரண்டு ரூபாய் ஆதார விலை என 8.53 கோடி ரூபாய் நிதி வழங்கப்படுகிறது.
முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சூளுரை
இந்தத் தருணத்தில் மீண்டும் ஒருமுறை சூளுரைக்கிறேன் - தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிப் பயணத்தில் ஒருவரையும் பின்தங்க விட மாட்டோம்" என தனது அறிக்கையில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக, சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்குவதால், மகளிர் உரிமைத்தொகையை உரியவர்களுக்கு வழங்க, சிலர் முட்டுக்கட்டை போட வாய்ப்புள்ளதாக கூறி, அடுத்த 3 மாதங்களுக்கான தொகையான ரூ.3 ஆயிரத்தை பயனாளர்களின் வங்கிக்கணக்கில் தமிழக அரசு கடந்த மாதம் செலுத்தியது. அதனுடன் சேர்த்து, கோடைக்கால சிறப்பு தொகுப்பாக ரூ.2 ஆயிரம் என மொத்தம் ரூ.5,000-ஐ தமிழக அரசு வழங்கியது.
அதே சமயத்தில், எதிர்வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தோற்றுவிடுவோம் என்கிற பயத்தில்தான், இந்த பணத்தை மக்களுக்கு கொடுப்பதாக அதிமுக, பாஜக, தவெக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.