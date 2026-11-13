கோடை காலத்தை சமாளிக்க 6 மாதங்களுக்கான மின்சாரம் கொள்முதல்: வெளியானது டெண்டர் - ஒரு யூனிட் விலை எவ்வளவு தெரியுமா?
ஏற்கனவே 1,500 மெகாவாட் மின்சாரத்தை கொள்முதல் செய்ய தமிழக அரசு திட்டமிட்டிருந்த நிலையில், அதனை தற்போது 3,000 மெகாவாட்டாக உயர்த்தியுள்ளது.
Published : November 13, 2026 at 10:38 PM IST
சென்னை: கோடை காலத்தை சமாளிப்பதற்காக 6 மாதங்களுக்கு தனியாரிடம் இருந்து மின்சாரத்தை கொள்முதல் செய்வதற்கான டெண்டரை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
கோடைகாலத்தில் அதிகரிக்கக்கூடிய மின்சாரத் தேவையை எதிர்கொள்ளும் வகையில், இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே 1,500 மெகாவாட் மின்சாரத்தை கொள்முதல் செய்ய தமிழக அரசு திட்டமிட்டிருந்த நிலையில், அதனை தற்போது 3,000 மெகாவாட்டாக உயர்த்தியுள்ளது.
பொதுவாக, தமிழ்நாட்டின் மின் தேவை என்பது 19,000 மெகாவாட் ஆக உள்ளது. இருந்தபோதிலும், வெப்பத்தின் தாக்கம் காரணமாக மின் தேவை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.
இதற்காக, 5 ஆண்டுகளுக்கு தடையற்ற மின்சாரத்தை 3,000 மெகாவாட் அளவிற்கு கொள்முதல் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
அந்த வகையில், கோடைகால மின்சாரத் தேவைக்காக 2027 ஜனவரி முதல் ஜூன் மாதம் வரையிலான குறுகிய கால மின்சாரக் கொள்முதல் செய்வதற்கான டெண்டர் விடப்பட்டு அது தற்போது திறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த டெண்டரில் யூனிட் ஒன்றுக்கு ரூ.9.50 முதல் ரூ.13 வரை விலைப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு மாதமும் குறைந்த விலையில் உள்ள மின்சாரத்தை மட்டுமே கொள்முதல் செய்ய மின் பகிர்மானக் கழகம் முடிவு செய்துள்ளது.
அதன்படி, ஒரு யூனிட் மின்சாரத்துக்கான கொள்முதல் விலை மாத வாரியாக:
ஜனவரி: ரூ.13
பிப்ரவரி: ரூ.9.50
மார்ச்: ரூ.10
ஏப்ரல்: ரூ.10
மே: ரூ.9.95
ஜூன்: ரூ.13
ஒரு யூனிட் மின்சாரம் ரூ.35: அதிர்ச்சி அளித்த அரசு
முன்னதாக, கோடையில் மின்சார தேவையை சமாளிப்பதற்காக தனியாரிடம் இருந்து 4,500 மெகாவாட் மின்சாரத்த வாங்குவதற்கான டெண்டரை கடந்த அக்டோபர் மாதம் தமிழக அரசு வெளியிட்டிருந்தது.
அதில், ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ.35 என்ற விலையில் கொள்முதல் செய்ய தமிழக அரசு முடிவு செய்ததாக தகவல் வெளியானது.
ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை இவ்வளவு பெரிய தொகையை கொடுத்து வாங்குவது பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. மேலும் இதனை திமுக, அதிமுக, பாமக உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகளும், சமூக அமைப்புகளும் கடுமையாக எதிர்த்தன.
இதற்கு தமிழக மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் மறுப்பு தெரிவித்த நிலையில், தற்போது இந்த புதிய விலைப்புள்ளிகளை கொண்ட டெண்டர் வெளியாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.