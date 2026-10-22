லைட் ஹவுஸ் டூ திருவிக பாலம் வரை உயர்மட்ட சாலை: டெண்டர் கோரியது தமிழக அரசு
இந்த டெண்டர் பெற விண்ணப்பிக்க ரூ.29,500-ஐ முன்வைப்புத் தொகையாக (EMD) ஆன்லைனில் செலுத்த வேண்டும். டெண்டரில் வெற்றி பெறுபவர், ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக கூடுதலாக ரூ.46,800 பாதுகாப்புத் தொகையை செலுத்த வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 22, 2026 at 3:53 PM IST
சென்னை: மெரினா கலங்கரை விளக்கம் முதல் திரு.வி.க. பாலம் வரை உயர்மட்ட சாலை அமைக்கும் திட்டத்திற்கான டெண்டரை தமிழக அரசு கோரியுள்ளது.
சென்னை மாநகரின் முக்கிய பகுதியாக விளங்குவது காமராஜர் சாலையில் உள்ள மெரினா கலங்கரை விளக்கம். மெரினா கடற்கரை, தலைமைச் செயலகம், டிஜிபி அலுவலகம், அரசு அலுவலகங்கள், பள்ளி-கல்லூரிகள் ஆகியவை அப்பகுதியை சுற்றிதான் அமைந்துள்ளன. இதனால் காலை முதல் இரவு வரை இந்தப் பகுதியில் அதிக அளவில் போக்குவரத்து நெரிசல் காணப்படுவது வழக்கம்.
இந்நிலையில், இதற்கு தீர்வு காணும் வகையில் மெரினா கலங்கரை விளக்கம் முதல் அடையாறு திரு.வி.க. பாலம் வரை உயர்மட்ட சாலை (Flyover) அமைக்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
4 கி.மீ. நீளத்திற்கு இந்த உயர்மட்ட சாலையை அமைப்பதற்கான டெண்டரை நெடுஞ்சாலைத்துறையின் சென்னை நகர சாலைகள் கோட்டம் கோரியுள்ளது. இந்த டெண்டரின் மொத்த மதிப்பு ரூ.38.10 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கும் பணியை இரண்டு மாதங்களுக்குள் முடிக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. உயர்மட்டச் சாலையின் சீரமைப்பு, போக்குவரத்து நிலவரம், மண்ணின் தன்மை, கட்டுமான வடிவமைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்த ஆய்வு இந்த திட்ட அறிக்கையை தயாரிக்கும் பணியில் செய்யப்பட உள்ளன.
இந்த டெண்டர் பெற விண்ணப்பிக்க ரூ.29,500-ஐ முன்வைப்புத் தொகையாக (EMD) ஆன்லைனில் செலுத்த வேண்டும். டெண்டரில் வெற்றி பெறுபவர், ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக கூடுதலாக ரூ.46,800 பாதுகாப்பு தொகையை செலுத்த வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
டெண்டர் ஆவணங்களை தமிழ்நாடு அரசின் டெண்டர் இணையதளத்தில் https://tntenders.gov.in இலவசமாகப் பதிவிறக்கம் செய்யலாம். ஆன்லைனில் டெண்டர் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள் நவம்பர் 2, 2026, காலை 10.30 மணி ஆகும். அன்றைய தினம் காலை 11 மணிக்குப் பிறகு டெண்டர்கள் மின்னணு முறையில் திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திட்ட மதிப்பீடு, கட்டுமானப் பணிகளுக்கான அளவுப் பட்டியல் , தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகள், வரைபடங்கள் ஆகியவற்றை தயாரித்து, 5 அச்சுப் பிரதிகள் மற்றும் மின்னணு வடிவிலான பிரதியுடன் கூடிய விரிவான திட்ட அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும் டெண்டர் ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.