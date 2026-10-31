நீட் எதிர்ப்பு போராட்டம்: 1,800 பேர் மீதான வழக்குகளை வாபஸ் பெற முதல்வர் விஜய் உத்தரவு
நீட் எதிர்ப்பு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டவர்கள் மீதான குற்ற வழக்குகளை திரும்பப் பெற தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : October 31, 2026 at 8:28 PM IST
சென்னை: முதல்வர் விஜய்யின் அறிவுறுத்தலின்படி, நீட் எதிர்ப்புப் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டதாக 1,800 பேர் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட 65 குற்ற வழக்குகளையும் திரும்பப் பெற தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
தமிழ்நாட்டில் 10.05.2026 முதல் 31.07.2026 வரை நீட்தேர்வுக்கு எதிராக பல்வேறு காலகட்டங்களில் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன.
இப்போராட்டங்களில் ஈடுபட்ட சுமார் 1,800 நபர்கள் மீது பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் மொத்தம் 65 குற்ற வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, அவை பல்வேறு நிலைகளில் நிலுவையில் உள்ளன.
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தமிழ்நாட்டில் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக நடைபெற்ற போராட்டங்களில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது பதியப்பட்ட வழக்குகள் குறித்தும், அவற்றின் தற்போதைய நிலை குறித்தும் முதலமைச்சர் விஜய்யின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.
இதையடுத்து, முதல்வரின் அறிவுறுத்தலின்படி, நீட் எதிர்ப்புப் போராட்டங்களில் ஈடுபட்ட சுமார் 1,800 நபர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட 65 குற்ற வழக்குகளையும் திரும்பப் பெறுவதற்கான உரிய சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக மேற்கொள்ளும்" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.