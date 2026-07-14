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’தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்’ - டெண்டர் அறிவிப்பை வெளியிட்டது தமிழ்நாடு அரசு

'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டத்தை அறிஞர் அண்ணா பிறந்தநாளான செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கி வைக்கவுள்ளார்.

எழும்பூர் அரசு குழந்தைகள் மருத்துவமனையில் முதலமைச்சர் விஜய்
எழும்பூர் அரசு குழந்தைகள் மருத்துவமனையில் முதலமைச்சர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 14, 2026 at 1:00 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு 1 கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கும் 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டத்திற்கான டெண்டர் அறிவிப்பை அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலின் போது, அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு 1 கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும் என தவெக தேர்தல் அறிக்கையில் முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்திருந்தார். அதன்படி 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டத்தை அறிஞர் அண்ணா பிறந்த நாளான செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கி வைக்கவுள்ளார்.

இந்த திட்டத்திற்காக முதற்கட்டமாக 4,41,667 தங்க மோதிரங்களை 22 கேரட் (916 ஹால்மார்க்) தரத்தில் கொள்முதல் செய்ய, தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் கழகம் முறைப்படி இன்று டெண்டர் வெளியிட்டுள்ளது. இதற்காக நடப்பு நிதியாண்டில் ரூ.755.83 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்காக நிறுவனங்கள் ஆகஸ்ட் 17-ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் டெண்டர்
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் டெண்டர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முன்னதாக தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டிருந்த அரசாணையில், ”அரசு மருத்துவமனைகளில் பிரசவிக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தையையும், மற்றும் பிரசவித்த தாயையும் கௌரவிக்கும் முகமாக “தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்” வடிவமைக்கப்பட்டு, இத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தவுள்ளது.

கர்ப்பிணிகளுக்கு நிதியுதவி, இலவச பிரசவம் மற்றும் புதிதாகப் பிறந்த குழந்தை பராமரிப்பு சேவைகள், அவசர மகப்பேறு சிகிச்சை, ஊட்டச்சத்து அளித்தல், பிரசவத்திற்காக மருத்துவமனையை திட்டமிடும் முறை மற்றும் கர்ப்பிணி மற்றும் குழந்தைகள் கூட்டு கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு மென்பொருள் (PICME) உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு, இம்முயற்சிகள் மாநிலத்தில் தாய் சேய் நலக் குறியீடுகளை குறிப்பிடத்தக்க வகையில் மேம்படுத்தியுள்ளன.

அரசு மருத்துவமனைகளில் பிரசவிக்கும், தமிழ்நாட்டில் நிரந்தரமாக வசிக்கும் குடும்பங்களை சார்ந்த தாய்மார்களின் குழந்தைகளுக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும்.

தமிழர் பாரம்பரியத்தில், “தாய்மாமன் சீர்” என்ற மரபின்படி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், தாயின் சகோதரர் புதிதாகப் பிறந்த குழந்தையை வரவேற்று வாழ்த்தும் வகையில் தங்கம் உள்ளிட்ட பரிசுகளை வழங்கும் விதமாகவும், தமிழர் பண்பாட்டு மரபை பிரதிபலிக்கும் வகையிலும், அரசு ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் தாய்மாமனின் பங்கை ஏற்று, அன்பும் அக்கறையும் நிறைந்த வரவேற்பின் அடையாளமாக ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கப்பட உள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசின் சுகாதாரச் சேவைகளில் மக்களின் நம்பிக்கையை வலுப்படுத்தும் நோக்கிலும், அரசு மருத்துவ மனைகளில் பிறக்கும் குழந்தையின் பிறப்பை நினைவு கூறும் வகையிலும், தாய்மையின் மகிழ்ச்சி மற்றும் முக்கியத்துவத்தை கொண்டாடும் வகையிலும் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.

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மேலும் இந்த திட்டத்தின் கீழ், தனது பிறந்த நாளான 22 ஜூன் 2026 முதல் அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகள் பயன் பெறுவார்கள். என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்
CM VIJAY
முதலமைச்சர் விஜய்
THAIMAMAN THANGA MOTHIRAM TENDER
THAIMAMAN THANGA MOTHIRA SCHEME

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