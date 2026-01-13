ஆம்னி பேருந்துகள் கூடுதல் கட்டணம் கேட்டால் என்ன செய்வது? உடனே இந்த நம்பர்களுக்கு போன் பண்ணுங்க
கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கும் ஆம்னி பேருந்துகள் குறித்து புகார் அளித்தால் அபராதம் விதிப்பு, சிறைப்பிடிப்பு உள்ளிட்ட கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
Published : January 13, 2026 at 8:28 AM IST
சென்னை: பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆம்னி பேருந்துகளில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால், பயணிகள் புகார் அளிக்க வேண்டிய எண்களை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு இன்று முதல் ஜனவரி 16ஆம் தேதி வரை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 16ஆம் தேதிக்கு பிறகு சனி, ஞாயிறு வருவதால் தொடர்ந்து 6 நாட்களுக்கு விடுமுறை வருகிறது. இதனால் பலரும் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு படையெடுத்து வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, சென்னையில் இருந்து லட்சக்கணக்கானோர் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்கின்றனர். அதேபோல, பிற மாவட்டங்களில் வசிக்கும் ஆயிரக்கணக்கான மக்களும் தங்கள் சொந்த மாவட்டங்களுக்கு செல்கின்றனர். ஏற்கனவே, சாதாரண ரயில்களிலும், சிறப்பு ரயில்களிலும் முன்பதிவு முடிந்துவிட்டதால் மக்களின் ஒரே சாய்ஸாக இருப்பது பேருந்துகள் மட்டுமே.
வசூல் வேட்டையில் ஆம்னி பேருந்துகள்
அதிலும், அரசு பேருந்துகளிலும் முன்பதிவு முடிந்துவிட்டதால், தனியார் ஆம்னி பேருந்துகளை மட்டுமே மக்கள் நம்பியுள்ளனர். ஆனால், இதையே காரணமாக வைத்து ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் கட்டணத்தை இஷ்டத்துக்கு உயர்த்தி வசூல் வேட்டை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது. உதாரணத்துக்கு சென்னையில் இருந்து கோவை செல்ல ரூ.4,000-ம், நெல்லைக்கு ரூ.4,500 வரையிலும் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.
இதனால் பொதுமக்கள் வேறு வழியில்லாமல் அவர்கள் கேட்ட பணத்தை கொடுத்து செல்ல வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆம்னி பேருந்துகளின் இந்த கட்டணக் கொள்ளை, அரசியல் தளத்திலும் எதிரொலிக்க தொடங்கிவிட்டது. இந்த விவகாரத்தை முன்வைத்து ஆளுங்கட்சியை எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.
புகார் எண்களை வெளியிட்ட அரசு
இதையடுத்து, ஆம்னி பேருந்துகளின் கட்டணக் கொள்ளை குறித்து தெரிவிக்க புகார் எண்களை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து போக்குவரத்து மற்றும் சாலை பாதுகாப்புத்துறை ஆணையர் கிரண் குராலா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
பொங்கல் பண்டிகை மற்றும் தொடர் வார விடுமுறையை முன்னிட்டு (12.0.2026 முதல் 18.1.2026 வரை) பொதுமக்கள் வெளியூர் பயணம் மேற்கொள்வதை பயன்படுத்தி, தனியார் ஆம்னி பேருந்துகள் அதிகப்படியான கட்டணம் வசூல் செய்தால் அதனைத் தடுக்க தமிழ்நாடு முழுவதும் வட்டாரப்போக்குவரத்து அலுவலர்கள், மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர்கள் மற்றும் போக்குவரத்து சோதனைச்சாவடி ஆய்வாளர்கள் ஆகியோரைக் கொண்டு சிறப்புக்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிகப்படியான கட்டணம் வசூல் செய்யும் மற்றும் அனுமதிக்குப் புறம்பாக இயங்கும் ஆம்னி பேருந்துகளை தீவிரமாக சோதனை செய்து அபராதம் விதித்தும், வாகனங்களை சிறைபிடித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பொதுமக்கள் அதிக அளவில் தங்களது சொந்த ஊருக்கு பயணம் மேற்கொள்ள இருப்பதால் ஆம்னி பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதாக புகார் வருவதை தொடர்ந்து உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள பொதுமக்கள் எண்கள் மூலம் தொலைப்பேசி மூலமாகவோ வாட்ஸ் ஆப் மூலம் குறுஞ்செய்தி அல்லது குரல் பதிவாகவோ புகார் தெரிவிக்க கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
போக்குவரத்து மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு ஆணையரகம், சென்னை - 1800 425 6151.
இணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், சென்னை (வடக்கு) - 99442 53404.
இணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், சென்னை (தெற்கு) - 97905 50052.
இணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், மதுரை - 90953 66394.
இணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், கோயம்புத்தூர் - 91235 93971.
துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், விழுப்புரம் - 9677398825.
துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், வேலூர் - 9840023011.
துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், சேலம் - 7845636423.
துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், ஈரோடு - 8056940040.
துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், திருச்சிராப்பள்ளி - 90660 32343.
துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், விருதுநகர் - 9025723800.
துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம்,திருநெல்வேலி - 96981 18011.
துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், தஞ்சாவூர் - 95850 20865 ஆகிய எண்ணிகளில் புகார் தெரிவிக்கலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.