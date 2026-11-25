கள்ளக்குறிச்சி விவகாரம்: 4 பேர் கொண்ட விசாரணை குழு அமைப்பு
பெண் அரசு அதிகாரி அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், இந்தக் குழு விசாரணை மேற்கொள்ளும். மேலும், 60 நாட்களுக்குள் இந்தக் குழு விசாரணையை முடித்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 25, 2026 at 6:17 PM IST
சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி பெண் அரசு அதிகாரிக்கு தவெக எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் தொந்தரவு கொடுத்ததாக கூறப்படும் விவகாரத்தை விசாரிப்பதற்காக 4 பேர் கொண்ட குழுவை அமைத்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை விசாரித்து வந்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், இதுகுறித்து விசாரிக்க, வரும் வெள்ளிக்கிழமைக்குள் (நவம்பர் 27) குழு அமைக்கும்படி தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டது.
அதன்படி, தற்போது தமிழக அரசு இந்த 4 பேர் கொண்ட குழுவை அமைத்துள்ளது. சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் காகர்லா உஷா இந்தக் குழுவுக்கு தலைமை வகிக்கிறார்.
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மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை செயலாளர் எஸ்.மதுமதி, சட்டத்துறை செயலாளர் பி.சுமதி, சென்னையைச் சேர்ந்த சுனிதா ஜோ ஆகியோர் இக்குழுவில் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பெண் அரசு அதிகாரி அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், இந்தக் குழு விசாரணை மேற்கொள்ளும். மேலும், 60 நாட்களுக்குள் இந்தக் குழு விசாரணையை முடித்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பணியிடங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தல்களைத் தடுக்கும் நோக்கில் 2013-ஆம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட POSH சட்டத்தின் கீழ் இந்த விசாரணை நடத்தப்பட உள்ளது.
இதற்கான விசாரணை நடைமுறைகள் குறித்து 2025 ஜூன் 18 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட அரசாணையில் உள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.