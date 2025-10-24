அரசு ஊழியர்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகள்: ஓய்வுபெறும் முன்பே விசாரிக்க உத்தரவு
Published : October 24, 2025 at 7:29 PM IST
சென்னை: அரசு ஊழியர்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை, அவர்கள் ஓய்வுபெறும் முன்பே விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு மனிதவள மேலாண்மைத் துறை அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.
பொதுவாக, அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் பணிக்காலத்தில் ஏதேனும் தவறு செய்தாலோ, முறைகேட்டில் ஈடுபட்டாலோ அவர்கள் மீது துறை ரீதியாக விசாரணை நடத்தப்படுவது வழக்கம். அதில் பல சமயங்களில் உடனுக்குடன் சஸ்பெண்ட் போன்ற தண்டனை உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்படும். ஆனால், சில நேரங்களில் சம்பந்தப்பட்ட அரசு ஊழியர் பணி ஓய்வுபெறும் நாளன்று, அவர்கள் மீதான பழைய குற்றச்சாட்டுகளுக்காக சஸ்பெண்ட் செய்யப்படுவதும் உண்டு.
இந்த நடைமுறையால், சம்பந்தப்பட்ட ஊழியர்களுக்கு ஓய்வுக்கால பலன்கள் உள்ளிட்ட எந்த பணப்பலன்களும் கிடைக்காது. தங்கள் மீதான குற்றச்சாட்டை பொய் என நிரூபிக்கும் வரை அந்த பலன்களை அவரால் பெற முடியாது. இதற்கு எதிராக அரசு ஊழியர்கள் தொடர்ந்து குரல் எழுப்பி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறும் நாளில், சஸ்பெண்ட் செய்யப்படுவதை தவிர்க்கும் வகையிலான உத்தரவை தமிழ்நாடு மனிதவள மேலாண்மைத் துறை தற்போது பிறப்பித்துள்ளது. இதுகுறித்து அனைத்துத் துறை அரசு செயலர்கள், துறைத் தலைவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு மனிதவள மேலாண்மைத் துறை தலைவர் சமயமூர்த்தி கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.
அந்தக் கடிதத்தில், "பல்வேறு அரசு துறைகளில் 25 முதல் 30 ஆண்டுகள் வரை மக்களுக்கு சேவையாற்றிய அரசு ஊழியர்கள் அமைதியாக ஓய்வு பெற அனுமதிக்க வேண்டும். ஓய்வு பெறும் நாளில் அரசு ஊழியர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்படுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என 2021 செப்டம்பரில் முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டார். இதற்கான அரசாணையும் வெளியிடப்பட்டது.
இந்த உத்தரவை பின்பற்றுவதற்கு ஏதுவாக, அரசு விதிகளில் திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, அரசு ஊழியர்கள் தவறான நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தால், அவர் ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்பாகவே, சம்பந்தப்பட்ட உயரதிகாரி அதிகாரி ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும். அந்த ஊழியர் ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்பு, அதுதொடர்பான இறுதி உத்தரவுகளை பிறப்பிக்க வேண்டும்.
இதன் மூலமாக, குற்றம்சாட்டப்பட்ட ஊழியர்கள், பெரிய தண்டனை விதிக்கப்படுவதில் இருந்து தப்ப முடியாது. ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்த, மனிதவள மேலாண்மைத் துறை ஏற்கனவே வழங்கியுள்ள காலக்கெடுவை பின்பற்ற வேண்டும்.
ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு இயக்குநகரத்தின் விசாரணையை முடித்து, கண்காணிப்பு ஆணையம் மூலமாக ஓராண்டுக்குள் அறிக்கை அனுப்ப வேண்டும். தீர்ப்பாயத்தின் விசாரணையை முடித்து அதன் முடிவுகளை ஓராண்டுக்குள் சம்பந்தப்பட்ட துறைக்கு அனுப்ப வேண்டும். தீர்ப்பாயத்தின் அறிக்கையை பெற்றதும், துறை தலைவர்களால் 4 மாதங்களில் இறுதி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட வேண்டும். குடிமைப்பணி விதிகளின் கீழ், 15 நாட்களுக்குள் விளக்கம் கேட்க வேண்டும்.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட அரசு ஊழியர், தனது எழுத்துப்பூர்வ விளக்கத்தை, 30 நாட்களில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். விளக்கம் பெற்ற 7 நாட்களில், விசாரணை அதிகாரியை நியமிக்க வேண்டும். அவர் 30 நாட்களில் விசாரணை அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். விசாரணை அதிகாரியின் அறிக்கை கிடைத்த பின், ஒழுங்கு நடவடிக்கை அதிகாரி, அதன் மீது 10 நாட்களில் முடிவெடுக்க வேண்டும். துறை ரீதியான ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளின் இறுதி உத்தரவுகளை 7 நாட்களில் வழங்க வேண்டும்.
பணி ஓய்வு பெறுவதற்கு முன் , ஓய்வு பெறும் அரசு ஊழியர்கள் மீது, நிலுவையில் உள்ள ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளில், நியமன அதிகாரிகள் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி, இறுதி உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்" என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.