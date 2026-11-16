அரசு அலுவலகங்களில் நிரப்பப்படாத காலிப்பணியிடங்கள்: முதல்வர் விஜய் உடன் விரைவில் சந்திப்பு
"பெண் அரசு ஊழியர்களுக்கு காப்பீட்டுத் தொகையினை முழுமையாக பெற்றுத் தர வேண்டும். அனைத்து அரசு அலுவலகங்களிலும் பாலின பாகுபாடு இன்றி பாலின சமத்துவத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும்"
Published : November 16, 2026 at 4:57 PM IST
சேலம்: அரசு அலுவலகங்களில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புமாறு முதல்வர் விஜய்யை டிசம்பர் 4-ம் தேதி சந்தித்து தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் சோமசுந்தரம் தெரிவித்தார்.
அரசு அலுவலகங்களில் உடனடியாக காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும்; பழைய பென்ஷன் திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்து தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கம் சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் பிரச்சார இயக்கம் நடைபெற்று வருகிறது .
அதன் ஒருபகுதியாக, சேலத்தில் பிரச்சார இயக்கத்தை பொதுச்செயலாளர் சோமசுந்தரம் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கம் சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் 11 மையங்களில் இருந்து பிரச்சார இயக்கம் நவம்பர் 16 முதல் 27 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.
தமிழ்நாடு அரசு அலுவலகங்களில் காலியாக உள்ள அனைத்து பணியிடங்களையும் நிரப்பிட வேண்டும். தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கான விதிமுறைகளை உடனடியாக வெளியிட வேண்டும்.
பழைய பென்ஷன் திட்டத்தினை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை தொடங்கிட வேண்டும். சிறப்பு காலவரை ஊதியத்தில் பணிபுரிந்து வரும் சத்துணவு ஊழியர்கள், ஊராட்சி செயலாளர்கள், ஊர் புற நூலகர்கள், கிராம உதவியாளர்கள், தொகுப்பூதியத்தில் பணிபுரியும் எம்ஆர்பி செவிலியர்கள் அனைவரையும் காலமுறை ஊதியத்தில் பணியமர்த்த வேண்டும்.
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அரசுத்துறை பணிகளில் அவுட்சோர்சிங் முறை மற்றும் ஒப்பந்த நியமனங்களை முற்றிலுமாக தவிர்க்க வேண்டும். அரசு சார்பில் தமிழ்நாடு அரசு தேர்வாணையம் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு துறை மூலமாக புதிய பணியாளர்களை தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
பெண் அரசு ஊழியர்களுக்கு காப்பீட்டுத் தொகையினை முழுமையாக பெற்றுத் தர வேண்டும். அனைத்து அரசு அலுவலகங்களிலும் பாலின பாகுபாடு இன்றி பாலின சமத்துவத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 45 கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பிரச்சாரம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வரும் டிசம்பர் 4-ஆம் தேதி தமிழக முதல்வரை சந்தித்து பேச உள்ளோம்" என சோமசுந்தரம் கூறினார்.
முன்னதாக, இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் அரசு ஊழியர் சங்க மாவட்ட செயலாளர் பு. சுரேஷ், மாவட்ட தலைவர் பி. வெ.அர்த்தனாரி, மாவட்ட பொருளாளர் சண்முகம் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.