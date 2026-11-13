அரசு கல்லூரி கெளரவ விரிவுரையாளர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்... ஊதியம் ரூ.5,000 உயர்வு
இந்த ஊதிய உயர்வின் மூலம் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள், அரசு பொறியியல் கல்லூரிகள், அரசு தொழில்நுட்பக் கல்லூரிகளில் தற்காலிகமாக பணிபுரிந்துவரும் 9,646 கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் பயனடைவர்.
Published : November 13, 2026 at 8:51 PM IST
சென்னை: அரசு கல்லூரி கெளரவ விரிவுரையாளர்களுக்கு மாதாந்திர ஊதியத்தை ரூ.5 ஆயிரம் உயர்த்தி வழங்க முதல்வர் ஜோசப் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள், அரசு கல்வியியல் கல்லூரிகள், அரசு பொறியியல் கல்லூரிகள் மற்றும் அரசு பல்வகை தொழில்நுட்பக் கல்லூரிகளில் தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் தற்காலிகமாகப் 9,646 கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.
இவர்களின் மாதாந்திரத் தொகுப்பூதியத்தை, 2026 நவம்பர் முதல் ரூ.5,000 உயர்த்தி வழங்க முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
அரசு உயர் கல்வி நிறுவனங்களில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகளின் கல்வித் தரம் தொய்வின்றி தொடர தங்களின் பங்களிப்பை வழங்கி வரும் கௌரவ விரிவுரையாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில், இந்த ஊதிய உயர்வு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு விடுத்துள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள், அரசு கல்வியியல் கல்லூரிகள் மற்றும் அரசு பொறியியல் கல்லூரிகளில் பணிபுரிந்துவரும் கௌரவ விரிவுரையாளர்களின் மாதாந்திரத் தொகுப்பூதியத்தை ரூ.30,000/-லிருந்து ரூ.35,000/- ஆகவும், அரசு பல்வகைத் தொழில்நுட்பக் கல்லூரிகளில் பணிபுரியும் கௌரவ விரிவுரையாளர்களின் தொகுப்பூதியத்தை ரூ.25,000/-லிருந்து ரூ.30,000/- ஆகவும் 01.11.2026 முதல் உயர்த்தப்படுகிறது.
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இந்த ஊதிய உயர்வின் மூலம் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் தற்காலிகமாக பணிபுரிந்துவரும் 8,741 கௌரவ விரிவுரையாளர்கள், அரசு பொறியியல் கல்லூரிகளில் தற்காலிகமாக பணிபுரிந்துவரும் 319 கௌரவ விரிவுரையாளர்கள், அரசு பல்வகைத் தொழில்நுட்பக் கல்லூரிகளில் தற்காலிகமாகப் பணிபுரிந்துவரும் 586 கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் என மொத்தம் 9,646 தற்காலிக கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் பயனடைவர்.
இந்த நடவடிக்கையால் நடப்பு நிதியாண்டில் அரசுக்கு ரூ.24.12 கோடி கூடுதல் செலவினம் ஏற்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.