திமுக ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்ட சிப்காட் சுற்றுலா தொழில் பூங்கா திட்டம்: விருப்பப் பதிவு அதிரடி ரத்து
கன்னியாகுமரி, கள்ளக்குறிச்சி, ஈரோடு, தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களில் சிறப்பு சுற்றுலா இடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு, முதலீடுகளை ஈர்க்க விருப்பப் பதிவு கோரிக்கைகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது.
Published : November 26, 2026 at 3:36 PM IST
சென்னை: கடந்த திமுக ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்ட சிப்காட் சுற்றுலா தொழில் பூங்கா திட்டத்திற்கான விருப்பப்பதிவு அதிரடியாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் தொழில் முன்னேற்றக் கழகமான சிப்காட் (State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited), மாநிலம் முழுவதும் தொழில் பூங்காக்களை உருவாக்கி, முதலீட்டாளர்களுக்கு நிலம் ஒதுக்கீடு செய்து வருகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, மாநிலத்தின் சுற்றுலாத் துறையை அடுத்தக் கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்லும் வகையில், சிப்காட் வசம் உள்ள நிலங்களில் சுற்றுலா பூங்காக்கள், தங்கும் விடுதிகள், பொழுதுபோக்கு மையங்கள் ஆகியவற்றை அமைக்க முந்தைய திமுக அரசு திட்டமிட்டது.
கன்னியாகுமரி, கள்ளக்குறிச்சி, ஈரோடு, தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களில் சிறப்பு சுற்றுலா இடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு, முதலீடுகளை ஈர்க்க விருப்பப் பதிவு கோரிக்கைகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது.
மேலும், இந்த திட்டங்களில் தனியார் முதலீட்டாளர்களை பங்குபெற செய்வதற்காக விருப்பக் கடிதங்களும கோரப்பட்டன.
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முதல்கட்ட அழைப்பானது, கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 4-ஆம் தேதி அன்றும், இரண்டாம் கட்ட அழைப்பானது, அதே ஆண்டு டிசம்பர் 28-ஆம் தேதியும் விடுக்கப்பட்டன.
இந்த அறிவிப்புகளை அடுத்து, பல முன்னணி நிறுவனங்களும், முதலீட்டாளர்களும் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பித்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், சிப்காட் சுற்றுலா தொழில் பூங்கா திட்டத்திற்கான விருப்ப பதிவை ரத்து செய்து தவெக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. நிர்வாக காரணங்களுக்காக இந்த விருப்பப் பதிவுகளை ரத்து செய்வதாகவும், இதுவரை பெறப்பட்ட விருப்பப் பதிவுகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டதாகவும் சிப்காட் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.