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அரசு கல்லூரிகளில் 100 புதிய முதல்வர்கள் விரைவில் நியமனம்: விண்ணப்பிக்க ஜூலை 31 கடைசி தேதி

அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளுக்கு பதவி உயர்வின் அடிப்படையில் 100 புதிய முதல்வர்களை நியமிக்கும் பணி கலந்தாய்வின் மூலமாக மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 30, 2026 at 7:36 PM IST

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சென்னை: தமிழக அரசின் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் 100 புதிய முதல்வர்கள் நியமனம் செய்யப்படவுள்ள நிலையில், இதற்கான கலந்தாய்வில் பங்கேற்க விரும்புவோர் நாளை மாலை (ஜூலை 31) வரை விண்ணப்பம் செய்யலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் உயர்கல்வித்துறையில் பணியாற்றும் விரிவுரையாளர்களின் பதவி உயர்வுக்கு ஏற்ப, அவர்களுக்கு முதல்வர் பதவி வழங்கப்படுவது வழக்கம்.

இந்த பட்டியலின் அடிப்படையில், முதல்வர் பணியிடத்திற்கு, கல்லூரி கல்வி இயக்குனர் நியமனத்தை வழங்குவார்.

ஆனால், தற்போது முதன்முறையாக, முதல்வர் பணியிடம் காலியாக உள்ள கல்லூரிகளின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு, அதற்கு தகுதியானவர்கள் கலந்தாய்வு அடிப்படையில் நியமனம் செய்யப்பட உள்ளனர்.

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அந்த வகையில், 2026–27 கல்வியாண்டிற்கான அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி முதல்வர்களின் பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வு குறித்த அறிவிப்பை உயர்கல்வித் துறை வெளியிட்டுள்ளது.

அதன்படி, அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் பணியாற்றும் 129 முதல்வர்கள் பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வில் பங்கேற்க தகுதியுடையவர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தற்போது 100 முதல்வர் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ள நிலையில், 100 புதிய அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளுக்கு பதவி உயர்வின் அடிப்படையில் முதல்வர்களை நியமிக்கும் பணி கலந்தாய்வின் மூலமாக மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.

இந்த கலந்தாய்வில் பங்கேற்க விரும்பும் முதல்வர்கள் 30-ம் தேதி (இன்று) காலை 10 மணி முதல் 31-ம் தேதி (நாளை) மாலை 5 மணி வரை https://www.promotion.dcetransfer.in என்ற இணைய முகவரி மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக கல்லூரிக் கல்வி ஆணையகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, அரசுக் கல்லூரி முதல்வர் பணிக்கு தகுதியுடையவர்கள், குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் இணையதளத்தில் விண்ணப்பித்து கலந்தாய்வில் பங்கேற்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

TAGGED:

PRINICIPAL COUNSELLING
அரசு கலைக் கல்லூரிகள்
முதல்வர்கள் கலந்தாய்வு
TAMILNADU ARTS AND SCIENCE COLLEGE

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