தீபாவளி பண்டிகைக்கு பட்டாசு வெடிக்க போறீங்களா? டைம் நோட் பண்ணிக்கோங்க மக்களே!
தீபாவளி பண்டிகை அன்று மருத்துவமனைகள், வழிபாட்டுத் தலங்கள் மற்றும் அமைதி காக்கப்படும் இடங்களில் பட்டாசுகள் வெடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 14, 2025 at 7:31 PM IST
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகை நெருங்குவதை ஒட்டி, பட்டாசு வெடிப்பதற்கான நேரத்தை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. இந்த நேரத்திற்குள்தான் பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும் எனவும், அதை தாண்டி வெடித்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகை வரும் 20ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படவுள்ளது. மற்ற அனைத்து பண்டிகைகளையும் விட தீபாவளி பண்டிகையை இந்து மக்கள் வெகு விமரிசையாக கொண்டாடுவது வழக்கம். அதிலும், பட்டாசு தான் தீபாவளியின் அடையாளம் என்று சொல்லலாம். ஆனால், சமீபகாலமாக பட்டாசுகளால் சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுவதாக தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுகள் வந்தன.
இதையடுத்து, தீபாவளியன்று பட்டாசுகளை வெடிக்க நேரக் கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க நீதிமன்றங்களும் உத்தரவிட்டன. இதைத் தொடர்ந்து, கடந்த சில ஆண்டுகளாக பட்டாசு வெடிக்க தமிழக அரசும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்து வருகிறது. அந்த வகையில், வரும் தீபாவளி தினத்தன்றும் பட்டாசுகளை வெடிக்க தமிழ்நாடு அரசு நேர வரையறையை வகுத்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளாவது:
உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையில், தமிழ்நாடு அரசு 2018- ஆம் ஆண்டிலிருந்து தீபாவளி பண்டிகையன்று காலை 6 முதல் 7 மணி வரையும், இரவு 7 முதல் 8 மணி வரையில் மட்டுமே ஒலி எழுப்பும் பட்டாசுகளை வெடிப்பதற்கு நேரம் நிர்ணயம் செய்து அனுமதி வழங்கியது. இந்த ஆண்டும் தீபாவளி பண்டிகை தினத்தன்று, கடந்த ஆண்டைப் போலவே காலை 6 முதல் 7 மணி வரையிலும், இரவு 7 முதல் 8 மணி வரை மட்டுமே பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும்.
மேலும், பட்டாசுகளை வெடிப்பதால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடு குறித்தும், உடல் நலனில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்தும் பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த அனைத்து மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளிகள், கல்லூரிகள், தேசிய பசுமை படைகள், தன்னார்வ நிறுவனங்கள் மூலம் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
அதன்படி, தீபாவளியை பாதுகாப்பாக கொண்டாட சில வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகளை தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் வழங்கியுள்ளது. அதன்படி, குறைந்த ஒலியுடனும், குறைந்த அளவில் காற்று மாசு ஏற்படுத்தும் பசுமை பட்டாசுகளை மட்டுமே வெடிக்க வேண்டும். மாவட்ட நிர்வாகம் / உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் முன் அனுமதியுடன், பொதுமக்கள் திறந்த வெளியில் ஒன்று கூடி கூட்டாக பட்டாசுகளை
வெடிப்பதற்கு அந்தந்த பகுதிகளில் உள்ள நலச்சங்கங்கள் மூலம்
முயற்சிக்க வேண்டும்.
தவிர்க்க வேண்டியவை:
1. அதிக ஒலி எழுப்பும் மற்றும் தொடர்ச்சியாக வெடிக்க கூடிய சரவெடிகளை தவிர்க்க வேண்டும்.
2. மருத்துவமனைகள், வழிபாட்டுத் தலங்கள் மற்றும் அமைதி காக்கப்படும் இடங்களில் பட்டாசுகள் வெடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.
3. குடிசை பகுதிகள் மற்றும் எளிதில் தீப்பற்றக் கூடிய இடங்களுக்கு அருகில் பட்டாசு வெடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என அந்த அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.