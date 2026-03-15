தேர்தல் தேதி வெளியானதும் தமிழகம் முழுவதும் உடனே அமலுக்கு வந்த நடத்தை விதிகள்

வரும் நாட்களில் தமிழ்நாட்டில் அரசியல் கட்சிகளின் பிரச்சாரம் அனல் பறக்கும் என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இருக்க முடியாது.

தலைவர்களின் பேனர்களை அகற்றும் சென்னை மாநகராட்சி ஊழியர்கள்
தலைவர்களின் பேனர்களை அகற்றும் சென்னை மாநகராட்சி ஊழியர்கள் (ETV Bharat Tamilnadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 15, 2026 at 5:43 PM IST

சென்னை: தேர்தல் தேதி குறித்த அறிவிப்பு வெளியான உடனே தமிழ்நாட்டில் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. மேலும் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி வரும் மே 04- ஆம் தேதி நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன.

அதன்படி, ரூபாய் 50,000-க்கு மேல் ரொக்க பணம் கொண்டு சென்றால் உரிய ஆவணங்கள் இருக்க வேண்டும். தலைவர்களின் படங்கள், சிலைகளை திரைப்போட்டு மூடப்பட வேண்டும். அரசு சார்பில் புதிய திட்டங்கள் மற்றும் அறிவிப்புகள் வெளியிட முடியாது. இரவு 10.00 மணிக்கு மேல் பொதுக்கூட்டங்களை நடத்தக்கூடாது.

பரப்புரை, மேடை பேச்சு, பொது நிகழ்ச்சி என அனைத்திற்கும் தேர்தல் ஆணையத்தில் முன் அனுமதி பெற வேண்டும். பரப்புரையில் போது கட்சிகளுடைய செயல்பாடுகளைத் தவிர்த்து தனிநபர் விமர்சனம் செய்யக்கூடாது. கட்சி பாகுபாடியின்றி பொது மைதானங்களைப் பயன்படுத்த முன்னுரிமை அடிப்படையில் அனுமதி வழங்கப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை, கோவை, நெல்லை, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தேர்தல் கட்டுப்பாட்டு அறை திறக்கப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே, தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலான இடங்களில் தேர்தல் பறக்கும் படையினருடன் துணை ராணுவப் படையினர் இணைந்து வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

தேர்தல் அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை மற்றும் தொகுதிப் பங்கீட்டை விரைந்து முடிக்க தீவிரம் காட்டி வருகின்றன. வேட்பு மனுத்தாக்கல் செய்ய ஏப்ரல் 06- ஆம் தேதி கடைசி நாள் என்பதால் அரசியல் களம் வேகமெடுத்துள்ளது. தேர்தல் தேதி அறிவிப்பால் அரசியல் கட்சிகளின் தொண்டர்கள் குதூகலத்தில் உள்ளனர். வரும் நாட்களில் தமிழ்நாட்டில் அரசியல் கட்சிகளின் பிரச்சாரம் அனல் பறக்கும் என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இருக்க முடியாது.

நேர்மையாகத் தேர்தலை நடத்தவும், 100% வாக்குப்பதிவை உறுதிச் செய்யவும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

