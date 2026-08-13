இன்ஸ்டா வீடியோ டூ வனத்துறை நோட்டீஸ் | ‘லார் கிப்பன்’ குரங்கால் சிக்கலில் 'சீயான்' விக்ரம்
பெருந்துறையில் உள்ள பண்ணையில் 6 ஆப்ரிக்கன் நாட்டு பூனைகள், நூற்றுக்கணக்கான வெளிநாட்டு வகை பறவைகள் முறையான ஆவணங்கள் இன்றி வளர்க்கப்பட்டு வுந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
Published : August 13, 2026 at 7:01 PM IST
ஈரோடு & சென்னை: நடிகர் விக்ரம் அரிய வகை 'லார் கிப்பன்' குரங்குடன் விளையாடும் வீடியோவை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்ட நிலையில், அது குறித்து 3 நாட்களுக்குள் வனத்துறை அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராக அவருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
பிரபல தமிழ் திரைப்பட நடிகர் ‘சீயான்’ விக்ரம், தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ‘லார் கிப்பன்’ என்ற அரிய வகை மனிதக் குரங்கு குட்டியுடன் கொஞ்சி விளையாடும் வீடியோ ஒன்றை அண்மையில் வெளியிட்டார். இது சமூக வலைதளங்களில் வைரலானதை தொடர்ந்து, அரிய வகை வனவிலங்குகளை தனிநபர்கள் வளர்ப்பதன் சட்டபூர்வத்தன்மை குறித்து வனவிலங்கு ஆர்வலர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
சர்ச்சை வெடித்த சில மணி நேரங்களிலேயே நடிகர் விக்ரம் அந்த வீடியோவை நீக்கினார். எனினும், தமிழ்நாடு வனத்துறை மற்றும் மத்திய வனவிலங்கு குற்றத் தடுப்பு பணியகம் இணைந்து நடத்திய அதிரடி விசாரணையில், மலேசியாவில் தொடங்கி மணிப்பூர், ஈரோடு வழியாக சென்னை வரை நீண்ட ஒரு பெரும் நெட்வொர்க் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
'லார் கிப்பன்' என்றால் என்ன?
தென்கிழக்கு ஆசியாவை (மியான்மர், தாய்லாந்து, மலேசியா) பூர்வீகமாகக் கொண்ட ‘லார் கிப்பன்‘கள், வால் இல்லாத சிறிய வகை மனிதக் குரங்குகள் ஆகும். உயிரியல் வகைப்பாட்டின்படி, இவை சாதாரண குரங்குகள் அல்ல. மாறாக, மனிதர்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமான ‘சிறிய மனிதக் குரங்குகள்‘ என்ற பிரிவின் கீழ் வருகின்றன.
சாதாரண குரங்குகளுக்கு வால் இருக்கும். ஆனால், மனிதக் குரங்குகளுக்கு வால் இருக்காது. லார் கிப்பன்களுக்கும் வால் கிடையாது. இதுவே அவை மனிதக் குரங்கு வகை என்பதை உறுதிப்படுத்தும் மிக முக்கியமான அடையாளமாகும்.
‘லார் கிப்பன்‘கள் தங்களின் நீண்ட கைகளை பயன்படுத்தி, மரத்திற்கு மரம் ஊஞ்சலாடி மிக அதிவேகமாக செல்லும் திறன் கொண்டவை. மனிதர்களை போலவே இவற்றின் கைகளில் கட்டை விரல்கள் இருக்கும். இது மரக்கிளைகளை பலமாகப் பற்றிக் கொள்ள உதவுகிறது. மனிதர்களை போலவே ‘லார் கிப்பன்‘களும் துணையுடன் குடும்பமாக வாழும் குணமுடையவை.
‘லார் கிப்பன்‘ வகை அழிந்து வரும் ஆபத்தான உயிரினங்களின் பட்டியலில் உள்ளது. சர்வதேச சட்டத்தின் படி, இவற்றை தனிநபர்கள் விற்பனை செய்வதோ அல்லது வளர்ப்பதோ மிக கடுமையான குற்றம். மேலும் இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்புச் சட்டமும் இதனை அரிய வகை விலங்காக அறிவித்துள்ளது.
மலேசியா டூ சென்னைக்கு 2,000 கி.மீ. கடந்து வந்த குரங்குகள்
வனத்துறையினர் மேற்கொண்ட முதற்கட்ட விசாரணையில், இந்தக் குரங்குகள் 2020 ஆம் ஆண்டு, மணிப்பூரைச் சேர்ந்த லைகுராம் சிங் என்பவர், மலேசியாவை பூர்வீகமாகக் கொண்ட 8 லார் கிப்பன்களை (4 ஆண், 4 பெண்) வைத்துள்ளதாக மத்திய அரசின் ‘பரிவேஷ்’ (PARIVESH) இணையதளத்தில் பதிவு செய்திருந்தார்.
கடந்த ஜூன் முதல் வாரத்தில், மணிப்பூரிலிருந்து 3 லார் கிப்பன்கள் (1 ஆண், 2 பெண்) ஈரோடு பெருந்துறையைச் சேர்ந்த விலங்குகள் வளர்ப்புப் பண்ணை உரிமையாளரான கே. கேசவநாதன் என்பவருக்கு தத்தெடுப்பு (Adoption) நோக்கில் மாற்றப்பட்டுள்ளன.
அங்கிருந்து கடந்த ஆகஸ்ட் 5 ஆம் தேதி, 1 ஆண் மற்றும் 1 பெண் லார் கிப்பன் குரங்குகள், சென்னையைச் சேர்ந்த ஒரு தொழிலதிபருக்கு சொந்தமான ஈஞ்சம்பாக்கம் பண்ணை வீட்டிற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன. அங்கு தான் விக்ரம் அந்த வீடியோவை எடுத்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
முக்கிய விதிமீறல்கள் மற்றும் சட்டச் சிக்கல்கள்
தமிழ்நாடு வனத்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில் இந்த விவகாரத்தில் அடுத்தடுத்து பல அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்கள் வெளியாகின.
வெளி மாநிலத்தில் இருந்து அரிய வகை விலங்குகளை தமிழ்நாட்டிற்குள் கொண்டு வர வேண்டுமெனில், மாநில முதன்மை வனஉயிரின காப்பாளரின் முறையான ஒப்புதல் பெற வேண்டும். ஆனால், லார் கிப்பன் குரங்குகள் விவகாரத்தில் எந்தவொரு ஆவணமும் இல்லை.
புதிய வெளிநாட்டு விலங்குகளை வாங்கினால் 30 நாட்களுக்குள் வனத்துறையிடம் பதிவு செய்ய வேண்டும். ஆனால், பெருந்துறை பண்ணை உரிமையாளர் 2 மாதங்கள் தாமதமாகவே அதற்காக விண்ணப்பித்துள்ளார் என்பது தெரிய வந்துள்ளது.
மேலும் ஈரோடு பண்ணை உரிமையாளர் கேசவநாதன் வாங்கிய 3 லார் கிப்பன்களில், ஒரு பெண் குரங்கு உரிய பராமரிப்பின்றி இறந்து போனதும் தற்போது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. புதிய விதிகளின்படி விலங்கு இறந்தால் உடற்கூறாய்வு அறிக்கையுடன் வனத்துறைக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும். ஆனால், இந்த மரணம் அதிகாரப்பூர்வமாக மறைக்கப்பட்டுள்ளது விசாரணையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
வனத்துறையின் நடவடிக்கை
சர்ச்சை தீவிரமடைந்ததை அடுத்து, சென்னை ஈஞ்சம்பாக்கம் தொழிலதிபர் வீட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்த எஞ்சிய இரண்டு லார் கிப்பன் குரங்குகளும் மீட்கப்பட்டு, மீண்டும் ஈரோட்டில் உள்ள பண்ணைக்கே கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளன.
இந்த நிலையில், ஈரோடு மாவட்ட வன அதிகாரி கே.வி. அப்பள நாயுடு, பெருந்துறையில் உள்ள கேசவநாதனுக்கு சொந்தமான விலங்குகள் வளர்ப்புப் பண்ணையில் நேரில் சென்று விசாரணை நடத்தினார்.
அப்போது அங்கு 6 ஆப்ரிக்கன் நாட்டு பூனைகள், நூற்றுக்கணக்கான வெளிநாட்டு வகை பறவைகள் மற்றும் விலங்குகளும் இருந்தன. ஆனால் சில வகை பறவைகளுக்கு மட்டுமே முறையான அனுமதி ஆவணங்கள் இருந்தன. மேலும், வனத்துறை அதிகாரிகளிடம் கேவசநாதன் காட்டிய ஆவணங்கள் முறையாக இல்லாததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
மணிப்பூரில் இருந்து குரங்குகளை வாங்கி வந்ததற்கான ஆவணங்களை அதிகாரிகள் கேட்ட போது, கேசவநாதனால் கொடுக்க முடியவில்லை. மேலும், ஆவணங்களை நாளை மாலைக்குள் வழங்காவிட்டால், பண்ணையில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, அரசு வன விலங்கு சரணாலயத்தில் சேர்க்கப்படும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் எச்சரித்தனர்.
நடிகர் விக்ரமுக்கு நோட்டீஸ்
இந்த நிலையில், லார் கிப்பான் குரங்கு விவகாரம் தொடர்பாக நடிகர் விக்ரமுக்கு வனத்துறை அதிகாரிகள் நோட்டீஸ் அளித்துள்ளனர். நடிகர் விக்ரம் சென்னையில் படப்பிடிப்பில் இருந்த போது, அங்கு சென்ற வனத்துறை அதிகாரிகள், அவரிடம் சீலிடப்பட்ட கவரில் நோட்டீசை வழங்கினர். மேலும் குரங்கு தொடர்பாக விக்ரமிடம் சில தகவல்களையும் வனத்துறை அதிகாரிகள் எழுத்துப்பூர்வமாக பெற்றதாக கூறப்படுகிறது.
அந்த நோட்டீஸில், அந்த குரங்கு எங்கிருந்து பெறப்பட்டது? தற்போது எங்கு உள்ளது? அதன் உரிமையாளர் யார்? அதற்கான உரிய ஆவணங்கள் என்ன இருக்கிறது? என்பது உள்ளிட்ட முழுமையான விவரங்களை மூன்று நாட்களுக்குள் வனத்துறை அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராகி சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அப்போது நடிகர் விக்ரம், ஈரோட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர் அந்த குரங்கை தனது மகளின் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்ததாகவும், விடுமுறை நாளில் மகளை பார்க்க சென்ற போது அந்த குரங்குடன் வீடியோ எடுத்ததாகவும் தெரிவித்தார்.