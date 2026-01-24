ETV Bharat / state

தமிழ்நாட்டில் வேட்டையாடி பறவைகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? தொடங்கும் கணக்கெடுப்பு

கழுகு, ஆந்தை போன்ற வேட்டையாடி பறவைகள் அழிந்து போனால் உணவுச் சங்கிலியில் மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும். இது உலகின் சமநிலையை பாதித்து பேரழிவை உண்டாக்கும்.

கழுகு (கோப்புப்படம்)
கழுகு (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 24, 2026 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள வேட்டையாடி பறவைகளின் (Predatoy Birds) எண்ணிக்கையை கணக்கெடுக்கும் பணி, வரும் 31ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது. தமிழக வனத்துறை சார்பில் இந்த கணக்கெடுப்பு நடைபெறுகிறது.

உலகம் இயங்குவதற்கு அதில் வசிக்கும் ஒவ்வொரு உயிரினமும் அவசியம் என்பதே இயற்கையின் நியதி. சிறியது, பெரியது என்ற பாகுபாடு இல்லாமல் அனைத்து உயிரினங்களும் இந்த உலகின் சமநிலையை பாதுகாக்க தன்னால் முடிந்த பங்களிப்பை வழங்கி வருகின்றன.

உதாரணமாக, தேனீ என்ற பூச்சியினம் முற்றிலுமாக இல்லாமல் போனால், உலகமே வறட்சியில் அழிந்து போகும் என அறிவியல் கூறுகிறது. எனவேதான், யானைகள் முதல் சிட்டுக்குருவிகள் வரை அழிவின் விளிம்பில் உள்ள உயிரினங்களை பாதுகாக்க உலக நாடுகள் பெரிய அளவில் முனைப்புக் காட்டி வருகின்றன.

அழிந்து வரும் வேட்டையாடிகள்

அந்த வகையில், தற்போது உலக அளவில் அழிவின் விளம்பில் இருக்கும் உயிரினங்களில் ஒன்றுதான் வேட்டையாடி பறவைகள். சிறு விலங்குகள், பாம்புகள், பல்லிகள், பிற பறவைகளை வேட்டையாடி உண்ணும் பறவைகள்தான் இவை. கழுகு, ஆந்தை, வல்லூறு, பருந்து உள்ளிட்டவை இதில் அடங்கும்.

இதையும் படிங்க: தேமுதிக கேட்பனின் கட்சி... யாரும் மிரட்ட முடியாது - நிருபரின் கேள்வியால் சீறிய பிரேமலதா விஜயகாந்த்

இந்த வேட்டையாடி பறவைகள்தான் இப்போது பெருமளவில் அழிவுப்பாதையை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடு, உலக வெப்பமயமாதல், காடுகளை அழித்தல், வேட்டையாடப்படுதல் போன்ற பல காரணங்களால் அவற்றின் எண்ணிக்கை கணிசமாக குறைந்து வருகின்றன.

உலகுக்கே பேராபத்து

வேட்டையாடி பறவைகளின் அழிவானது, உணவுச் சங்கிலியில் மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இயற்கை சமநிலையில் மோசமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும், உலகம் பேராபத்தை சந்திக்கும் எனவும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் எச்சரித்து வருகின்றனர். இதனால் அவற்றை பாதுகாக்க இந்தியா உள்ளிட்ட பெரும்பாலான உலக நாடுகள் தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன.

அந்த வகையில், தற்போது தமிழ்நாட்டில் வேட்டையாடி பறவைகளை கணக்கெடுக்கும் பணி விரைவில் தொடங்கவுள்ளது. "இந்த கணக்கெடுப்பின் மூலம் தமிழகத்தில் வேட்டையாடி பறவைகளின் வாழ்விடம், அவற்றின் இப்போதைய நிலை, அவை சந்திக்கும் அச்சுறுத்தல்கள், அவற்றை பாதுகாக்க தேவையான விஷயங்கள் ஆகிய அம்சங்கள் குறித்து ஒரு தெளிவான தரவு கிடைக்கும்" என வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இந்நிலையில், இதுகுறித்து தமிழக சுற்றுச்சூழல், பருவநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் சுப்ரியா சாகு, எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் அதில், "தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள வேட்டையாடி பறவைகளை கணக்கெடுக்கும் பணியை தமிழக வனத்துறை முன்னெடுத்துள்ளது. வேட்டையாடி பறவைகளை கணக்கெடுப்பது இதுவே முதல்முறை ஆகும்.

4,000-க்கும் மேற்பட்ட வனத்துறை அலுவலர்கள், தன்னார்வலர்கள் இந்த கணக்கெடுப்பு பணியை மேற்கொள்ளவுள்ளனர். வரும் ஜனவரி 31, பிப்ரவரி 1 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் இந்த கணக்கெடுப்பு நடைபெறும். மேம்படுத்தப்பட்ட வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பு நிறுவனம் (Advanced Institute for Wildlife Conservation), இந்த கணக்கெடுப்பு பணியை முன்னெடுத்து செல்கிறது" என சுப்ரியா சாகு ஐஏஎஸ் தனது பதிவில் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள காடுகள், மலைப் பகுதிகள், வேளாண் நிலங்கள், சதுப்பு நிலங்கள், கடற்கரை பகுதிகள், குப்பை மேடுகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் 65 வகையான வேட்டையாடி பறவைகள் வசித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

TAMILNADU FOREST DEPARTMENT
வேட்டையாடி பறவைகள்
தமிழ்நாடு
வனத்துறை
PREDATORY BIRDS SURVEY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.