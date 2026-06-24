ஓட்டல் ரிவியூவ் யூடியூபர்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடு: அதிரடியில் இறங்கிய உணவு பாதுகாப்பு துறை
ஓட்டலில் பணியாற்றக்கூடிய பணியாளர்கள் முதல் உணவு தயாரிப்பவர்கள் வரை முறையாக கையுறை மற்றும் தலையுறை உள்ளிட்டவை அணிந்து பணியாற்றுகிறார்களா? உணவு தயாரிக்கிறார்களா? என்பதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும்.
Published : June 24, 2026 at 9:05 PM IST
சென்னை: ஓட்டல் உணவுகள் குறித்து ரிவியூவ் செய்யும் யூடியூபர்களுக்கு தமிழக உணவு பாதுகாப்பு துறை அதிரடி கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு உணவு பாதுகாப்புத்துறையின் ஆய்வுக் கூட்டம் சென்னையில் இன்று நடைபெற்றது.மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்துறை அமைச்சர் அருண் ராஜ் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் துறையின் உயரதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
அப்போது, மக்களுக்கு தரமான மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட உணவும், உணவுப்பொருட்கள் கிடைப்பதற்கு முழுவீச்சில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் அருண் ராஜ் அறிவுறுத்தல் வழங்கினார்.
மேலும், இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர ஆணையத்தின் (FSSAI) விதிமுறைகளை பின்பற்றி ஓட்டல்களுக்கும், உணவுகளுக்கும் அனுமதி வழங்கப்பட வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டது.
முக்கியமாக, தமிழக உணவு பாதுகாப்புத்துறை வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றி நடத்தப்படும் ஓட்டல்களில் மட்டுமே, இனி 'ஃபுட் ரிவ்யூவ்' செய்ய வேண்டும் என யூடியூபர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஃபுட் ரிவ்யூ செய்வதற்கு முன்பாக கடையின் உணவு பாதுகாப்புத்துறை உரிமம் உள்ளதா? முறையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றுகிறார்களா? என்பதை தெரிந்து கொண்ட பிறகே, ஃபுட் ரிவியூ செய்ய வேண்டும்.
ஓட்டலில் பணியாற்றக்கூடிய பணியாளர்கள் முதல் உணவு தயாரிப்பவர்கள் வரை முறையாக கையுறை மற்றும் தலையுறை உள்ளிட்டவை அணிந்து பணியாற்றுகிறார்களா? உணவு தயாரிக்கிறார்களா? என்பதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும்.
ஓட்டல் சுகாதாரமாகவும் அனைத்து வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளதா? தண்ணீர், உணவு உள்ளிட்டவை தரமான முறையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதா? என்பதையும் ரிவியூவ் செய்பவர்கள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
கடையின் வெளித்தோற்றத்தையும், உள்தோற்றத்தையும் மட்டுமே காட்சிப்படுத்தி ஃபுட் ரிவ்யூ எடுக்கக் கூடாது என்பன உள்ளிட்ட அறிவுறுத்தல்களையும் உணவு பாதுகாப்புத் துறை வழங்கியுள்ளது.